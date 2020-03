Juventud y Ciudadanía Digital: comprender las habilidades necesarias para un mundo digital

Cortesi, Sandra, Alexa Hasse, Andres Lombana-Bermudez, Sonia

Kim, and Urs Gasser. “Youth and Digital Citizenship+ (Plus):

Understanding Skills for a Digital World.” Berkman Klein Center for

Internet & Society (2020).

“Youth and Digital Citizenship+ (Plus): Understanding Skills for a Digital World” explora cuestiones importantes sobre los jóvenes y el entorno digital, y proporciona una visión general y un análisis del discurso actual en torno a la juventud (12-18 años) y el concepto de ciudadanía digital. En el informe se propone un concepto modificado de “ciudadanía digital+ (plus)”, con el objetivo de reunir a diferentes comunidades para promover la capacidad de los jóvenes de aprovechar las oportunidades y navegar por los desafíos del mundo en línea.

El informe se centra en varias cuestiones clave: