La organización del conocimiento en las bibliotecas y el enfoque temático de los libros

Bliss, Henry Evelyn. ). The organization of knowledge in libraries and the subject-approach to books. The H, W. Wilson Company, 1933. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3466647

Texto completa

Todo bibliotecario que haya considerado los libros en cuanto a su contenido, y los buscadores de libros en cuanto a sus búsquedas, deben haber aprendido, ya sea como selector, clasificador o asesor, que definir, especificar y relacionar los innumerables temas e intereses es el problema más complicado y difícil al servicio de las bibliotecas.

La selección de libros puede ser apenas menos y, por supuesto, es lo primero en realidad. La selección juiciosa de la bibliografía es, de hecho, la prueba principal de la bibliotecología. Entonces, cómo cumplir con las múltiples demandas, urgentes o no, del acercamiento directo del lector desde el mero nombre o fama del autor puede ser lo más apremiante de los problemas económicos que han absorbido la intereses de los bibliotecarios durante el extenso desarrollo de sus servicios. Pero este inmenso “enfoque de autor” es fácil para el lector y para el bibliotecario, comparado con el velado y vacilante “acercamiento a la temática” en el biblióteca se crean laberintos a través del catálogo de materias y la clasificación. Aquí la organización de los servicios implica la organización de colecciones, de materias, de conocimientos.

Este difícil, penetrante problema es real e inevitable. Es probable que lo sea más en el cambiante mundo de las bibliotecas. Los problemas ahora son más que los hombres o las mujeres, y las materias más que los autores. Los estudios son menos para la cultura y más para las cuestiones emergentes.