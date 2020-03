Bibliotecas y Bibliotecología de la India Antigua y Medieval.

Datta, Bimal Kumar. Libraries and Librarianship of Ancient and Medieval India. The Central Electric Presfs Nagar, Delhi-

Zenodo. 1960 http://doi.org/10.5281/zenodo.3574491

Texto completo

Tal vez sea necesario saber qué bibliotecas del mundo antiguo y medieval eran como sus objetivos y objetos y cómo estaban organizadas y administradas, para poder tener una perspectiva más clara de la situación de las bibliotecas en el mundo contemporáneo. Es esta visión la que permite satisfacer la curiosidad del hombre moderno con respecto a los logros humanos de los últimos estudios serios que se han realizado en el campo de las bibliotecas de las antiguas civilizaciones, por ejemplo, de Egipto y Babilonia, de Grecia y Roma y del mundo cristiano medieval. Estos estudios han revelado que algunas de las herramientas, técnicas y métodos de las bibliotecas medievales científicas, nacidas por tradición y práctica. Además, las investigaciones sobre los métodos, las prácticas y la organización de las bibliotecas de la Edad Media del Mundo Occidental nos han permitido conocer mejor la vida social y cultural de la gente de esos días. Es sabido que en la India medieval y científica, hasta finales del siglo XVIII, las bibliotecas eran consideradas como importantes centros de aprendizaje y como un importante medio de educación y sabiduría. Los emperadores, los reyes y los nobles se ocupaban de la creación y el mantenimiento de sus propias bibliotecas y de las diversas organizaciones monásticas y religiosas. En los últimos años, con el creciente interés en las bibliotecas modernas y en la biblioteconomía, cada vez más se interesan por saber cómo eran estas bibliotecas, cómo se organizaban y administraban y cuáles eran sus objetivos y propósitos.