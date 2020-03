Emile Slager. (2020). Diccionario español de construcciones preposicionales. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3712926

Texto completo

Se trata de un intento de reunir en forma de diccionario las palabras del español actual que llevan preposición fija. Pueden ser verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios en -mente.

Este diccionario es una reedición, muy revisada, de mi Diccionario de uso de las preposiciones españolas(Madrid, Espasa Calpe, 2004/2007). Para que no haya confusión entre aquella edición en papel y esta nueva, electrónica, le he dado incluso un nuevo título, Diccionario español de construcciones preposicionales, un guiño al de mi primer libro sobre el tema, Pequeño diccionario de construcciones preposicionales(Madrid, Visor Libros, 1997). Esta nueva edición ya no se vende, sino que se regala: cualquiera puede descargarla del Internet. No se ampara ya en el prestigio de una casa editorial como Espasa Calpe, su éxito dependerá únicamente de cómo lo comenten los usuarios entre sí.