Las bibliotecas consideradas como instituciones de aprendizaje y enseñanza, basadas fundamentalmente en el aprendizaje experiencial, ya estaban en el pensamiento de algunos de los padres de la Biblioteconomía moderna como Melvil Dewey o William Elmer Henry, que publicó en 1931 “My own opinions upon libraries and librarianship”. The Alumni Association of the University of Washington Library School (1931), aquí recogemos esta cita:

“Aquellas y sólo aquellas instituciones que nos ponen en posesión con las experiencias de la vida deben ser consideradas como educativas, cualquiera que sea la economía que se pueda emplear que facilita el mayor número de experiencias en el menor tiempo con el menor esfuerzo es la más eficiente En resumen, la biblioteca está clasificada

y la experiencia organizada”.

William E. Henry, 1931

My own opinions upon libraries and librarianship [by] William E. Henry. The Alumni Association of the University of Washington Library School (1931)