Un informe sobre modelos de negocio y tendencias de préstamo de libros digitales en las bibliotecas públicas, escolares y universitarias del Canadá.

Thomas Guignard, Ken Roberts, & Carol Stephenson. (2015, August 1). Ebook Collection Practices. A Report to the Canadian Publishing Community on Trends, and Issues in Canada’s Public, University, and College Libraries. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.259467

Texto completo

El presente informe se centra en cuestiones relacionadas con los libros digitales y las oportunidades en los tres principales mercados de libros de las bibliotecas canadienses: las bibliotecas públicas, las bibliotecas universitarias y las bibliotecas de los colegios. Uno de los objetivos de este documento es lograr una comprensión mutua de los diversos modelos de adquisición y préstamo que existen hoy en día y de los principales agentes que influyen en esos modelos. El presente documento también tiene por objeto alentar la colaboración de manera que se apoye y fortalezca la comunidad editorial y bibliotecaria del Canadá.