La disminución de la monografías académicas en las Humanidades y las Ciencias Sociales

Alexander, Matthew. The Decline of the Scholarly Monograph in

the Humanities and Social Sciences. En: Perspectives in scholarly communication: Volume One. Instructor: Christopher Hollister. Authored by students from the Department of Information Science LIS 503: Scholarly Communication course University at Buffalo Fall 2019

El declive de las Humanidades y las Ciencias Sociales (HSS) ha sido un bien documentado en la literatura académica y de Biblioteconomía y Documentación (ByD) durante casi 50 años. Mientras que las universidades e instituciones culturales comenzaron a dar la alarma a finales del decenio de 1970 y principios de En el decenio de 1980, el personal del ByD y la administración de adquisiciones habían estado expresando su preocupación por casi un total de …una década antes. Mientras que las primeras conversaciones se centraron principalmente en el tema de la inflación de la revista los profesionales de ByD advirtieron repetidamente que las cuotas de suscripción insostenibles para los Las revistas habían empezado a invadir el desarrollo de las colecciones y las adquisiciones en otras áreas, sobre todo a los efectos de este debate, monografías académicas.

Desafortunadamente, pocos hicieron caso a esta advertencia. Como el costo de la suscripción a la revista se dispara rápidamente superó el índice de precios al consumidor de los EE.UU. (con los costos de suscripción aumentando en un 180% desde 1986-2006, mientras que la inflación creció sólo un 84% durante ese mismo período, según la Asociación de Research Libraries (Brienza, 2012, pág. 161), y con un control del mercado de más del 64% por sólo cuatro editoriales (Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, y Taylor & Francis/Informa), y las cuotas de suscripción que representan un poco menos del 10% del presupuesto total de la biblioteca, los eruditos finalmente comenzaron a escuchar las advertencias. Como resultado directo de estas tendencias, las cifras de ventas de las monografías académicas disminuían constantemente a medida que los presupuestos para las adquisiciones de la biblioteca se estaban reorientando hacia las suscripciones a las revistas. Según Thompson (2005), de 1985 a 1989, hubo una disminución del 27,76% en las compras de monografías por parte de las bibliotecas. Un seguimiento.