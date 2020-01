Los comportamientos de búsqueda de los estudiantes cuando los bibliotecarios no están mirando

Dahlen, Sarah P.C. ; Haeger. Heather ; Hanson, Kathlene ; Montellano, Melissa. Almost in the Wild: Student Search Behaviors When Librarians Aren’t Looking. The Journal of Academic Librarianship Volume 46, Issue 1, January 2020 https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102096

Las bibliotecas universitarias ofrecen una variedad de herramientas para que los estudiantes encuentren información, incluyendo sistemas de descubrimiento y bases de datos de bibliotecas tradicionales. Este estudio contribuye al creciente cuerpo de conocimiento sobre los comportamientos de búsqueda de información de los estudiantes al comparar cómo los estudiantes de nivel superior con especialización en Ciencias Sociales utilizan estas dos categorías de herramientas de búsqueda. El comportamiento de búsqueda de los estudiantes y el uso de las características de búsqueda, materias en particular, se cuantifican para cada herramienta. Los autores exploran con análisis estadísticos si estas prácticas ayudan o dificultan a los estudiantes en su búsqueda de información de alta calidad. Los datos cualitativos de las entrevistas a los estudiantes se emplean selectivamente para ayudar a explicar los resultados. Los resultados clave incluyen el uso diferencial de las características de búsqueda en el sistema de descubrimiento frente a la base de datos tradicional, y las relaciones entre el uso de ciertas materias y la calidad de las fuentes elegidas por los estudiantes. Se discuten las implicaciones para la alfabetización, la configuración de la interfaz de búsqueda y los ajustes por defecto.