Editorialización: estructurando el espacio y la autoridad en la era digital

Vitali-Rosati,Marcello. On Editorialization: Structuring Space and Authority in the Digital. Amsterdam: Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2018. ISBN: 978-94-92302-20-5.

Texto completo

PDF

ePub

En On Editorialization: Structuring Space and Authority in the Digital, Marcello Vitali-Rosati examina cómo cambia la autoridad en la era digital. La autoridad parece haberse desvanecido en la era de la web, ya que se cree que las relaciones espaciales de las que depende la autoridad se han nivelado: ya no hay límites ni fronteras, ni jerarquías ni estructuras organizadas. Vitali-Rosati afirma lo contrario: el espacio digital está bien estructurado y tiene formas específicas de autoridad. La editorialización es un proceso clave que organiza este espacio y, por lo tanto, da origen a la autoridad digital. Investigando este proceso de editorialización, Vitali-Rosati revela cómo se puede reconcebir la política en la era digital.