Rasch, Miriam. Shadowbook: Writing Through the Digital 2014-2018. Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2018. ISBN: 978-94-92302-23-6

¿Qué sucede con nuestro lenguaje cotidiano en el ámbito digital? ¿Cómo cambia la “condición postdigital” el mundo en el que pensamos en nosotros mismos y hablamos con los demás? En Shadowbook: Writing Through the Digital 2014-2018, Miriam Rasch investiga estas preguntas en cinco ensayos experimentales y una exposición. Desde la forma en que el teléfono inteligente moldea el lenguaje del deseo y la amistad hasta las posibilidades de escribir una ‘novela de hoja de cálculo’ – Shadowbook es un testimonio de la escritura post-digital a través de la escritura. Saluda tanto la belleza de la red como lo que se esconde en las sombras. Incluso en la brillante y reluciente esfera de lo digital, el lado oscuro nunca está lejos.