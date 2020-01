La cultura del Selfie: La auto-representación en la cultura visual contemporánea

Peraica, Ana. Culture of the Selfie: Self-Representation in Contemporary Visual Culture Amsterdam: Institute of Network Cultures,, 2017. ISBN: 978-94-92302-17-5.

La culture of the Selfie es una visión general histórico-artística en profundidad del autorretrato, utilizando un conjunto de teorías de los estudios visuales, la narratología, los estudios de los medios de comunicación, la psicoterapia y los principios políticos. Recogiendo información de varios campos, yuxtaponiéndolos en la línea de tiempo histórica de las obras de arte, el libro se centra en el espacio en los autorretratos, compartido entre la persona que se autorretrata y el espectador. ¿Cuál es la información que falta en la relación transparente con el yo y qué tipo de mundo aparece detrás de cada autorretrato? A medida que el “mundo a sus espaldas” se va ampliando en el campo visual, el libro se centra en la capacidad de los “yoes” para dominar la realidad, la forma inter-media y, en cierta medida, a uno mismo.