Algunas de las preocupaciones que plantean los editores de británicos sobre el Plan S

Judd, Michael. “Evidence to Inform a Response to the UKRI review of Open Access Policies” Publishers Association, 2019

Texto completo

Según el informe de la Asociación de Editores los llamados acuerdos “transformadores”, también conocidos como “leer y publicar”, son una forma efectiva de lograr una transición generalizada al Acceso Abierto, pero los plazos del Plan S para alcanzar estos acuerdos y lograr una transición completa no son realistas.

Los acuerdos transformadores suponen el cambio de modelo de us sistema de pago de suscripciones de una biblioteca o consorcio de bibliotecas a un editor, hacia la publicación OA financiada por los agentes implicados. Uno de los requisitos clave del Plan S es que dichos acuerdos transformadores deben implementarse antes del 1 de enero de 2021 y que la financiación de las tarifas de publicación cubiertas por ellos cesará a fines de 2024.

El informe también destaca el impacto de este requisito en las sociedades científicas que carecen de recursos alternativos. Esto genera dificultades especiales cuando se les pide que consideren acuerdos experimentales y aún por definir, con riesgos asociados a sus ingresos y a un cronograma altamente limitado.

Otra cuestión que se plantea es la dificultad de sostenibilidad de la ruta verde, en un mundo con pleno acceso.

En palabras de informe, los editores académicos comparten el deseo de hacer realidad la transición al OA. Pero sí tienen preocupaciones legítimas sobre la mejor manera de llevar a cabo el período de transición y este informe describe esas áreas de preocupación y las razones detrás de ellas.