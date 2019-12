Una cálida bienvenida a la Biblioteca a las familias más necesitadas

Warm Welcome to the Library, es un programa en el que colaboran bibliotecas, socios comunitarios, fundaciones y corporaciones a través del país para dar un abrigo nuevo y libros nuevos a cada niño que participe. Este atractivo e innovador programa proporcionará una oportunidad para presentar a los niños y las familias que viven en necesidad todo lo que su sucursal de la biblioteca ofrece más allá de los libros.

El programa comenzó en el otoño de 2017, cuando Liz McChesney, ex directora de servicios para niños y participación familiar en la Biblioteca Pública de Chicago (CPL), se encontró en una mesa redonda comunitaria con Operation Warm, buscando formas de atraer nuevas familias. a la biblioteca. Fue entonces cuando hizo clic: “¿Por qué no distribuimos abrigos en la biblioteca como un incentivo para invitar a familias que tal vez no sepan qué son las bibliotecas, tengan problemas de alfabetización o sientan vergüenza de entrar?”. Estos eventos atrajeron a familias que nunca habían estado dentro de la biblioteca de su vecindario.

Dos sucursales de CPL organizaron el programa piloto y se distribuyeron 300 abrigos nuevos, 300 libros nuevos y 116 tarjetas de biblioteca. Price dice que el 78% de esas tarjetas de la biblioteca todavía estaban activas seis meses después. Este invierno, Operation Warm entregará aproximadamente 7,500 abrigos.

¿Cuáles son los objetivos de este programa?

Problema # 1: Las bibliotecas son importantes para las familias de bajos ingresos, pero actualmente están subutilizadas.

Problema n. ° 2: Las bibliotecas están buscando formas de integrarse más en sus comunidades, y se centran particularmente en desarrollar programas innovadores para ayudar a quienes más lo necesitan.

Problema # 3: Las bibliotecas pueden servir como la “sala de estar de la comunidad”, proporcionando refugios seguros y recursos de alfabetización para los más necesitados.

Una cálida bienvenida a la biblioteca aborda estos problemas de frente, brindando la oportunidad de presentar a los niños y las familias que lo necesitan todo lo que la sucursal de la biblioteca de su comunidad ofrece más allá de los libros.