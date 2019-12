Nearly 800 public libraries closed since austerity launched in 2010. The Independent, 2019

Actualmente hay 3.583 bibliotecas abiertas en el Reino Unido: 35 menos que el año pasado y 773 menos que en 2010, según una encuesta del Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (Cipfa).

Los datos publicados hoy por el CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) muestran una disminución del 29,6% en el gasto en bibliotecas desde que comenzó la austeridad en 2009/10.

Los hallazgos se producen después de que un informe esta semana revelara que los niños que poseen libros tienen seis veces más probabilidades de leer por encima del nivel esperado para su edad y, sin embargo, 380.000 alumnos aún disponen de un libro propio.

El gasto nacional en bibliotecas superó 1 mil millones de libras en 2009/10, pero cayó a menos de 750 millones de £ En 2018/19.

Desde 2014/15, el número total de personal remunerado se ha reducido en un 15,1% (de 18.028 a 15.300), mientras que el número de voluntarios ha aumentado en un 24,3% (de 41.402 a 51.478). El año pasado, había 15.300 empleados y más de 51,000 voluntarios

Los datos también revelan cómo las autoridades locales han rediseñado los servicios de la biblioteca en respuesta a los presupuestos ajustados y los hábitos de consumo cambiantes. El gasto en materiales audiovisuales, como CD y DVD, se redujo en más del 60% en los últimos diez años a medida que las bibliotecas se han desplazado hacia un mayor uso de los recursos en línea.

Sin embargo, la encuesta de este año sugiere que las cosas podrían estar cambiando para las bibliotecas, con un aumento general del gasto del 0.4% desde 2017/18, a pesar de 7 millones de visitas menos durante el mismo período de tiempo.