Los niños que poseen libros tienen seis veces más probabilidades de leer por encima del nivel esperado

More than 380,000 children in UK do not own a single book: NLT report. London: National Literacy Trust, 2019

Informe

Los niños que poseen libros son seis veces más propensos a leer por encima del nivel esperado para su edad y, sin embargo, cientos de miles de alumnos no disponen de un sólo libro en su hogar, sugiere un informe. Por ello National Literacy Trust ha iniciado una campaña para recoger donaciones.

National Literacy Trust es una organización benéfica independiente que trabaja con escuelas y comunidades para brindar a los niños desfavorecidos las habilidades de alfabetización para tener éxito en la vida.

Según el informe de NLT, más de 380.000 niños en el Reino Unido no tienen un libro propio, un análisis de caridad que calcula el National Literacy Trust, que puede afectar sus habilidades de lectura , disfrute y bienestar.

La encuesta, de más de 56.000 niños, revela que el 22 por ciento de los niños que poseen libros leen por encima del nivel esperado, en comparación con solo el 3.6 por ciento de los alumnos que no tienen un libro.

Más de la mitad (56.2 por ciento) de los jóvenes que tienen libros disfrutan de la lectura en comparación con menos de un quinto (18.4 por ciento) de los que no, según la encuesta de alumnos de nueve a 18 años.

Los hallazgos se producen cuando cientos de bibliotecas de todo el país se han visto obligadas a cerrar en medio de recortes de gastos.