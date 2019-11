El impacto de la innovación: Innovación para el bien común

Robert McLean and John Gargani. Scaling Impact: Innovation for the Public Good. Routledge, IDRC, 2019

Texto completo

Scaling Impact introduce un enfoque nuevo y práctico para medir los impactos positivos de la investigación y la innovación. Inspirado por innovadores científicos y emprendedores líderes de África, Asia, el Caribe, América Latina y el Medio Oriente, este libro presenta una síntesis de una diversidad sin igual y una ingenuidad fundamentada. El resultado es una perspectiva diferente sobre cómo lograr el impacto que importa, y un desafío importante para el paradigma predominante de más es mejor.

Para las organizaciones e individuos que trabajan para cambiar el mundo para mejor, el impacto de la ampliación es un objetivo común y un objetivo bien fundado. El mundo está cambiando rápidamente, y problemas aparentemente insolubles como la degradación del medio ambiente o la aceleración de la desigualdad nos presionan para que nos vaya mejor entre nosotros y con nuestro medio ambiente como comunidad global. Desafíos como estos parecen exigir una escala significativa de acción, y aquí los autores argumentan que un enfoque más creativo y crítico de la escalabilidad es posible y esencial.

Para fomentar la asimilación y el co-desarrollo, los autores presentan principios prácticos que pueden ayudar a las organizaciones y a los innovadores a diseñar, gestionar y evaluar estrategias de escalamiento. Scaling Impact es una lectura esencial para los profesionales y profesionales del desarrollo y la innovación, pero también para los investigadores, estudiantes, evaluadores y responsables de la formulación de políticas con el deseo de provocar un cambio significativo.