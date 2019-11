El camino de la ciencia abierta: 6 cuestiones clave que deben abordarse para la gestión de datos de investigación en los Países Bajos

“New Landscapes on the Road of Open Science: 6 Key Issues to Address for Research Data Management in the Netherlands”

El camino hacia la Ciencia Abierta no es fácil. Como el presidente del Consejo Ejecutivo de la European Open Science Cloud, Karel Luyben, tiene mucho interés en señalar, se necesitarán al menos 10 o 15 años de viaje hasta que lleguemos a un punto en el que la Ciencia Abierta sea simplemente sustituya a la ciencia ordinaria.

En los Países Bajos, y en particular en lo que respecta a los datos de investigación, se han dado muchos pasos hacia ese último punto. Se cuenta con redes de conocimiento como LCRDM, Research Data Netherlands, y el innovador trabajo realizado por el Dutch Techcentre for Life Sciences. Pero aún queda mucho por hacer, muchos paisajes nuevos por recorrer. La puesta en común de datos dista mucho de ser la norma.

Los autores de este post Marta Teperek, Wilma van Wezenbeek, Han Heijmans, Alastair Dunning han señalado seis áreas que, en su opinión, merecen atención en nuestro viaje a la Open Science.

Las seis áreas que se discuten son: