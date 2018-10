Estado de los datos abiertos 2018 – Actitudes globales hacia la gestión de datos de investigación

“The State of Open Data 2018 – Global Attitudes Towards Open Data” Figshare, 2018

El informe anual de Figshare, The State of Open Data 2018, examina las actitudes globales hacia los datos abiertos. Incluye los resultados de las encuestas de los investigadores y una colección de artículos de expertos de la industria, así como un prólogo de Ross Wilkinson, Director de Estrategia Global de Australian Research Data Commons.

El informe es el tercero de la serie y los resultados de la encuesta siguen mostrando un progreso alentador, ya que los datos abiertos están cada vez más arraigados en la comunidad investigadora. El hallazgo clave es que los datos abiertos se han integrado más en la comunidad de investigación: el 64% de los encuestados revelan que en 2018 pusieron sus datos a disposición del público. Sin embargo, un sorprendente número de encuestados (60%) nunca había oído hablar de los principios FAIR , una directriz para mejorar la reutilización de los datos académicos.

Los hallazgos clave incluyen:

El 64% de los encuestados reveló que en 2018 sus datos estaban abiertamente disponibles, un 7% más que en 2016.

Las citas de los datos están motivando a más encuestados a hacer que sus datos estén disponibles abiertamente, aumentando un 7% de 2017 a un 46%.

El 60% de los encuestados nunca había oído hablar de los principios FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability), que proporcionan una guía para que los productores y editores de datos mejoren la reutilización de los datos académicos. El porcentaje de encuestados que informaron estar familiarizados con los principios fue de sólo un 15%, con un 25% que había oído hablar de FAIR anteriormente y un 60% que nunca había oído hablar de ellos.

El porcentaje de encuestados que apoyan los mandatos nacionales de datos abiertos es mayor (63%) que en 2017 (55%).

Los encuestados que revelaron que habían reutilizado datos abiertos en su investigación siguen disminuyendo. En 2018, el 48% dijo que lo había hecho, mientras que en 2017, el 50% lo había hecho, y en 2016, el 57% en 2016.

La mayoría de los investigadores sintieron que no obtuvieron suficiente crédito por compartir datos (58%), en comparación con el 9% que sintió que sí lo hacían. Los encuestados que han perdido datos de investigación han disminuido desde 2017 (36% frente al 30% en 2018).

Los resultados confirmaron que, a pesar de que los editores, los financiadores y las instituciones adoptaron rápidamente estos principios, sigue existiendo una brecha crucial en la formación de los investigadores. Además, muestran la necesidad de iniciativas como Go Fair, que ofrece a los investigadores instrucciones claras sobre cómo cumplir con la norma FAIR.