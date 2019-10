Las cinco leyes de Ranganathan aplicadas a los Recursos Educativos Abiertos (REA) en bibliotecas

Anderson, T., Doney, J., Hendrix, B., Martinez, J., Stoddart, R. and Wright, M., 2019. The Five Laws of OER: Observations from Ranganathan. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 7(1). DOI: http://doi.org/10.7710/2162-3309.2299

Texto completo

Las Cinco Leyes de la Biblioteconomía de Siyali Ramamrita Ranganathan (1931) han servido durante mucho tiempo como filosofía para la práctica de la biblioteconomía. Las cinco leyes originales siguen siendo pertinentes casi noventa años después de su propuesta original (Ranganathan, 1931). A medida que han ido apareciendo nuevos modos de información y acceso, así como recursos y tecnología, estas leyes se han mantenido flexibles y abiertas a la adaptación. Sin embargo, la literatura bibliotecaria existente aún no ha situado las leyes de Ranganathan dentro del contexto de los recursos educativos abiertos (OER). Como recursos de enseñanza y aprendizaje de libre acceso, los REA reflejan los valores fundamentales de las Leyes de Ranganathan; además, ver los REA a través del lente de Ranganathan ofrece nuevas oportunidades para que los bibliotecarios sitúen su trabajo de REA dentro de una de las filosofías más fundamentales de la disciplina. En las siguientes secciones se presentan las cinco leyes de Ranganathan y sus recientes adaptaciones y se ofrece una nueva interpretación de estas leyes en el contexto de los REA.