Lista de verificación de accesibilidad para bibliotecas

Birgitta Irvall y Gyda Skat Nielsen. Access to libraries for persons with disabilities – CHECKLIST. The Hague: IFLA, 2005

En 2005, la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas desarrolló una lista de verificación de accesibilidad. La sección que involucra el acceso a los materiales comienza, “Todas las partes de la biblioteca deben ser accesibles”.

En muchos países de todo el mundo, el acceso de los usuarios con discapacidades a las bibliotecas aún no está disponible o ni siquiera se espera. Para proporcionar igualdad de oportunidades a todos los usuarios de la biblioteca, es necesario tener en cuenta las necesidades de estos grupos para verificar las condiciones física de acceso a los edificios de la biblioteca, así como a los servicios y a los programas de la biblioteca.

Esta lista de verificación, desarrollada por el Comité Permanente de Bibliotecas de la IFLA que atiende a personas desfavorecidas (LSDP), está diseñada como una herramienta práctica para todo tipo de bibliotecas (públicas, académicas, escolares, especiales) para 1) evaluar los niveles existentes de accesibilidad a edificios y servicios, materiales y programas y 2) mejorar la accesibilidad donde sea necesario. Las necesidades de accesibilidad del personal de la biblioteca están más allá del alcance de este documento.