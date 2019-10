La importancia de los cómics en la enseñanza y la educación

CBLDF’s Comics In Education Survey Reveals Top Comics in Schools & A Broad Embrace of the Format. CBLDF, 2019

Ver completo

Los resultados de una encuesta publicada hoy por Comic Book Legal Defense Fund, la voz líder de la industria para la defensa de la libertad de expresión y la educación, ofrece pruebas concretas de lo que durante mucho tiempo se ha creído cierto pero no verificado: profesores y estudiantes están adoptando los cómics como herramientas valiosas en el aula. El estudio muestra quién está usando cómics, qué cómics están usando, qué obstáculos enfrentan los cómics en las aulas, y un camino hacia adelante para la forma en que los educadores y la industria pueden trabajar juntos para avanzar el formato en el entorno educativo.

Los resultados de la encuesta muestran un entusiasmo generalizado por el formato y un amplio espectro de participación, desde la educación preescolar hasta la enseñanza superior, pasando por las comunidades rurales y urbanas de todo el país. Más del 30% de los encuestados utilizan cómics en sus aulas a diario. Más de tres cuartas partes de los encuestados utilizan los cómics para la lectura independiente, y aproximadamente la mitad los utiliza para complementar la lección principal. Casi el 40% de los encuestados incorporan el cómic en su actividad docente principal, un resultado superior al esperado que indica que el formato ha logrado avances significativos en los entornos educativos. Finalmente, la encuesta demuestra lo que ya sabíamos: el profundo interés de los estudiantes por el formato. Menos del 3% de los encuestados indican que los estudiantes se resisten a las historietas.

Los educadores confían en una variedad de recursos para apoyar su uso de los cómics, y casi la mitad de los encuestados identifican a los minoristas de cómics, CBLDF, convenciones de cómics, sitios web y medios de comunicación de cómics, y a los editores de cómics, como fuentes vitales para apoyar su uso del medio. La encuesta en sí misma se suma a estos recursos, ofreciendo una lista completa de libros que ya se están utilizando en el ámbito escolar, incluyendo los 10 primeros que se mencionan a continuación: