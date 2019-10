La caída en las ventas de libros electrónicos ha terminado

The constant ebook decline is over

GoodeReader October 2, 2019 By Michael Kozlowski

Ver original

En el transcurso de los últimos tres o cuatro años, los libros electrónicos han experimentado una disminución constante de los ingresos por ventas. Las razones que se citan con más frecuencia son que cuestan demasiado y que la gente ha vuelto al formato impreso. Cualquiera que sea la razón, en 2019 los libros electrónicos están regresando. Por segundo mes consecutivo están empezando a tener ganancias. Los libros electrónicos representan el 18% de las ventas totales de libros.

En Estados Unidos, los ingresos por venta de eBooks aumentaron un 0,4% en julio y obtuvieron 83 millones de dólares en ventas. Esto siguió a un aumento del 4,2% en mayo de 2019. Mientras tanto, los audiolibros digitales llegaron a casi 47 millones de dólares para el mes, un aumento del 17,5% con respecto al mismo mes de 2018, mientras que los audiolibros físicos se redujeron en un 22,3%, a 3 millones de dólares.

En los Estados Unidos, el aumento de las ventas de libros electrónicos no está afectando a la comercialización de libros impresos. Los ingresos netos de la venta de libros de tapa dura y rústica crecieron un 6,7% en comparación con julio del año pasado, alcanzando los 585 millones de dólares mensuales. Parece que ahora hay más gente leyendo, lo que es genial.