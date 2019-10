Los estadounidenses desconfían del papel que desempeñan los medios sociales en la difusión de las noticias

Elisa Shearber ; Elizabeth Grieco. Americans Are Wary of the Role Social Media Sites Play in Delivering the News. Pew Research Center, 2019

Texto completo

Obtener noticias de los medios sociales es una experiencia cada vez más común; casi tres de cada diez adultos estadounidenses lo hacen con tanta frecuencia. La mayoría dice que las compañías de medios sociales tienen demasiado control sobre las noticias en sus sitios, y que el papel que juegan las compañías de medios sociales en la comunicación de las noticias.

A medida que continúa el debate sobre cómo los sitios de medios sociales pueden mejorar la calidad de las noticias en sus plataformas, la mayoría de los estadounidenses son pesimistas acerca de estos esfuerzos y están muy preocupados por varios temas cuando se trata de los medios sociales y las noticias.

Las plataformas de medios sociales más grandes controlan el contenido de sus feeds mediante algoritmos informáticos que clasifican y priorizan los mensajes y otros contenidos adaptados a los intereses de cada usuario. Estos sitios permiten a los usuarios personalizar estos ajustes, aunque investigaciones anteriores han encontrado que muchos estadounidenses se sienten inseguros acerca de por qué ciertos artículos aparecen en su fuente de noticias en Facebook específicamente. Las compañías de medios sociales también han hecho públicos sus esfuerzos por combatir tanto la información falsa como las cuentas falsas en sus sitios.

Casi todos los estadounidenses – cerca de nueve en diez (88%) – reconocen que las compañías de medios sociales tienen al menos cierto control sobre la mezcla de noticias que la gente ve. Y la mayoría de los estadounidenses sienten que esto es un problema: aproximadamente seis de cada diez (62%) dicen que las compañías de medios sociales tienen demasiado control sobre las noticias que la gente ve en sus sitios, aproximadamente cuatro veces más de lo que dicen que no tienen suficiente control (15%). Sólo el 21% dice que las compañías de medios sociales tienen el control adecuado sobre las noticias que la gente ve.

Estos hallazgos se basan en una encuesta realizada del 8 al 21 de julio de 2019 entre 5,107 adultos estadounidenses de Pew Research Center. El estudio también examina las percepciones de los estadounidenses sobre los mayores problemas cuando se trata de los medios sociales y las noticias, el sesgo político de las noticias que ven en los medios sociales, y a qué sitios acuden para obtener noticias.