Los estudiantes universitarios consideran la biblioteca como la entidad académica que mejor contribuye al éxito en sus carreras

Blankstein, Melissa, et al. “Student Needs Are Academic Needs: Community College Libraries and Academic Support for Student Success.” Ithaka S+R . Ithaka S+R. 30 September 2019. Web. 3 October 2019

Texto completo

El proyecto Community College Libraries and Academic Support for Student Success (CCLASSS) examina el éxito estudiantil desde la perspectiva de los propios estudiantes, los desafíos que enfrentan para lograrlo y los servicios que se pueden desarrollar para apoyarlos efectivamente en su logro de ese éxito.

En el otoño de 2018, se entrevistó a 10,844 estudiantes de siete colegios comunitarios para evaluar el valor y la demanda de los servicios propuestos diseñados para abordar las metas, los desafíos y las necesidades expresadas por los estudiantes.

Las definiciones de éxito estudiantil utilizadas en estos proyectos a menudo se han derivado de las instituciones de educación superior, las juntas estatales de educación y el gobierno federal, omitiendo así la valiosa perspectiva del estudiante en lo que define el éxito. Para continuar evolucionando en apoyo de sus estudiantes, los colegios comunitarios y sus bibliotecas necesitan inteligencia estratégica sobre cómo adaptar sus servicios a las necesidades y prioridades de los estudiantes.

Entre las conclusiones fundamentales: