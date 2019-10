Los estudiantes universitarios prefieren bibliotecas con los servicios tradicionales

College Students Just Want Normal Libraries Schools have been on a mission to reinvent campus libraries—even though students just want the basics. ALIA WONG OCT 4, 2019

Aunque las bibliotecas universitarias están re diseñando y reinventando sus espacios en zonas para el aprendizaje experiencial, aún son muchos los estudiantes universitarios que tienen como preferencia los servicios tradicionales de la biblioteca.

En la década de 1940, las bibliotecas universitarias tenían una crisis existencial. Charles Gosnell, un destacado bibliotecario universitario de Nueva York, sugirió que las cambiantes prioridades académicas y las limitaciones de espacio amenazaban con agotar ciertas colecciones de libros, particularmente las de campos altamente técnicos como la química, la economía y la educación. Al eliminar gradualmente los libros aparentemente anticuados, tal vez las bibliotecas también se despojarían de las perspectivas o marcos científicos particulares de los títulos, muchos de los cuales podrían ser de un valor incalculable. Los nuevos libros habían empezado a superar con creces el número de títulos más antiguos en las colecciones de las bibliotecas, una tendencia que Gosnell describió en su artículo como “mortalidad de libros”.

Las bibliotecas salieron adelante, por supuesto, pero luego el auge de Internet renovó los temores de obsolescencia. Hasta ahora, Internet tampoco ha matado a las bibliotecas. Pero el porcentaje de los presupuestos de la educación superior dedicados a las bibliotecas ha disminuido desde la década de 1980, y en muchas instituciones se ha producido un descenso correspondiente en el gasto en materiales impresos, mientras que el de los recursos electrónicos ha aumentado.

Probablemente con la esperanza de demostrar que tienen más que ofrecer que una simple conexión a Internet, muchas bibliotecas universitarias están invirtiendo recursos en actualizaciones de diseño de interiores y renovaciones de edificios, o en “tecnología brillante”, como impresoras 3D y pantallas verdes, que a menudo se encuentran en “centros de medios” o “makerspaces”.

La biblioteca compartida de Claremont Colleges cuenta ahora con un “espacio de herramientas digitales”, un “centro de aprendizaje activo rico en tecnología”, según un comunicado de prensa de 2016 que ofrece una vista previa del recurso, donde la gente puede “probar una pedagogía innovadora”, como una pantalla de visualización de datos y un software de grabación de vídeo y audio de última generación. La biblioteca del Macalester College de Minnesota tiene un “laboratorio de ideas”, que describe como “un espacio de trabajo conjunto parecido al de muchas grandes compañías de tecnología”, donde los estudiantes pueden usar cascos de realidad virtual. El objetivo es, en última instancia, seguir siendo relevante y aumentar el atractivo. (Ver: el “Mad Librarian Escape Room” en la biblioteca del Goodwin College, que asigna a los equipos de estudiantes la tarea de rescatar un libro raro, un “volumen precioso”, a través de pistas que recogen en una búsqueda del tesoro.)

Sin embargo, gran parte de la ostentación puede ser sólo eso. Los datos de las encuestas y los expertos sugieren que los estudiantes generalmente aprecian más a las bibliotecas por sus ofertas simples y tradicionales: un lugar tranquilo para estudiar o colaborar en un proyecto de grupo, la capacidad de imprimir trabajos de investigación y el acceso a los libros. En particular, muchos estudiantes dicen que les gusta confiar en los bibliotecarios para que les ayuden a localizar textos difíciles de encontrar o a navegar por las bases de datos de las revistas académicas. “Google puede traerle 100.000 respuestas”, como dijo una vez el escritor Neil Gaiman. “Un bibliotecario puede traerle la correcta.”

Algunas universidades consideran que las bibliotecas son bienes raíces de primer orden que pueden contener cualquier cantidad de servicios misceláneos para los estudiantes, desde tutorías hasta cuidado de niños. “A medida que la universidad crece y el espacio se hace estrecho, una biblioteca que a veces parece vacía podría ser un objetivo tentador para los administradores que intentan maximizar el uso del espacio en sus campus”, señaló un artículo de una asociación comercial publicado a principios de este año. Tales “tendencias de cambio”, como dijo un profesor de ciencias bibliotecarias de la Universidad de Indiana en un estudio realizado en 2016, “amenazan el núcleo de las prácticas y valores de las bibliotecas”.

Los llamados nativos digitales todavía anhelan oportunidades para usar las bibliotecas como bibliotecas, y muchos buscan activamente textos físicos: el 92% de los estudiantes universitarios encuestados en un estudio de 2015 dijeron que preferían los libros en papel a las versiones electrónicas.

La encuesta de 2016 de la Universidad de Duke de sus estudiantes sacó conclusiones similares, encontrando que el préstamo de libros era uno de los servicios más importantes para los estudiantes; los servicios de biblioteca como la mensajería instantánea o la ayuda de visualización de datos se valoraron menos en las listas de prioridades de los estudiantes.

Un estudio de ITHAKA S+R desarrollado durante años sobre las necesidades de los estudiantes universitarios, realizado por NOVA y un equipo de investigadores, encontró que los encuestados “la mayoría de las veces ven a la biblioteca como el proveedor de servicios al que probablemente acudirían” para una variedad de necesidades básicas, tales como ayuda para reunir información para un trabajo, inscribirse para las clases o solicitar ayuda financiera. La demanda de acceso a dispositivos como impresoras 3D y auriculares de realidad virtual era relativamente baja; en cambio, los encuestados tendían a destacar la necesidad de contar con Wi-Fi fiable.