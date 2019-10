El futuro de la monografia academica

“Researchers’ Perspectives On The Purpose And Value Of The Monograph”. Oxford University Press And Cambridge University Press Release, 2019

Texto completo

Nuevo informe: Oxford University Press y Cambridge University Press Release sobre las perrspectivas de los investigadores sobre el propósito y el valor de la monografía.

Oxford y Cambridge University Presses realizaron juntos una encuesta a gran escala durante el verano de 2019. La encuesta estuvo abierta a investigadores de Humanidades y Ciencias Sociales en todas las etapas de sus carreras y obtuvo casi 5,000 respuestas.

El informe encuentra que, para los estudiosos de Humanidades y Ciencias Sociales, la monografía sigue siendo una parte vital del ecosistema académico. Los encuestados sintieron que complementaba el artículo de la revista, además de cumplir con su propio papel único como medio para la investigación y la publicación. De hecho, junto con la revista académica, la monografía sigue siendo el medio central para la difusión y el debate de nuevas investigaciones y puede definir áreas de estudio durante décadas. Y sigue siendo una medida vital de excelencia académica y logro, especialmente en las Humanidades.

Además, el informe encuentra que el valor de la monografía radica no solo en el descubrimiento y la lectura, sino también en su creación. Los encuestados sugirieron que el acto de escribir una monografía apoya el proceso de investigación en sí mismo, ayudando a los investigadores a organizar y enriquecer su pensamiento a través de su escala y alcance como formato y la libertad que permite desarrollar argumentos interconectados y complejos.