La defensa de la protección de datos y la privacidad

‘Championing Data Protection and Privacy – a Source of Competitive Advantage in the Digital Century’. Madrid: Capgemini Research Institute, 2019

Texto completo

El estudio, titulado Championing Data Protection and Privacy – a Source of Competitive Advantage in the Digital , se apoya fundamentalmente en Las conclusiones ponen de manifiesto que las empresas han respondido a los nuevos requisitos de forma más lenta de la que esperaban, y destacan dificultades como la complejidad de los requisitos del reglamento, los costes de su implementación y los desafíos que plantean sus infraestructuras tecnológicas heredadas. Entretanto, un número significativo de organizaciones está invirtiendo en gran medida en protección de datos y privacidad para garantizar el cumplimiento de la normativa existente y sentar las bases de otras futuras.