Worlds of Words. La mayor colección de literatura infantil de Estados Unidos

Worlds of Words.

La Universidad de Arizona, alberga la colección más grande de literatura infantil de Estados Unidos, estimada en unos 40.000 libros, conocida formalmente como Worlds of Words ( WOW). El centro sirve como un valioso recurso para los educadores, tanto actuales como futuros. Aunque el espacio es acogedor para los niños, con eventos organizados específicamente para ellos, el propósito principal de la colección es la investigación. Algunos de los libros no son para que los jóvenes los lean porque a su edad no pueden discernir si son libros son significativos culturalmente.

La colección WOW incluye libros de todos los países y continentes. Hay secciones para LGBTQ+, literatura del estado de Arizona e incluso los libros recomendados por la Lista de Honor de la International Board on Books for Young People (IBBY). La Organización Internacional para el Libro Juvenil, es un colectivo internacional de asociaciones y personas interesadas en fomentar la lectura entre los niños y jóvenes. Se fundó en Zúrich en 1953 y hoy tiene su sede en Basilea. La Sección Española del IBBY recibe el nombre de Organización Española Para el Libro Infantil y juvenil (OEPLI).

WOW tiene libros que perpetúan los estereotipos, y son una parte integral de la colección, en lo que cualquiera puede analizar cómo estos libros cuentan historias que difieren de las historias políticamente correctas que se encuentran en los libros actuales y ver por qué perpetuar los estereotipos puede ser peligroso.

La declaración de la misión de WOW, según su sitio web, es: “Mundos de palabras se ha comprometido a crear una red internacional de personas que compartan la visión de reunir a libros y niños, abriendo así ventanas al mundo. Alentamos el diálogo reflexivo en torno a la literatura mundial para que los niños puedan reflexionar sobre sus propias experiencias culturales y conectarse con las experiencias de los niños de todo el mundo”.