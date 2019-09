Cómo publicar en línea revistas de acceso abierto de bajo costo y alta calidad: estrategias clave para pequeños programas de publicación de acceso abierto

How to publish low-cost, high-quality open access journals online: Key strategies for small open access publishing programs. Scholastica 2019

¿Si te pregunta cuál es la posición de sus revistas de acceso abierto en el espectro de la profesionalización de la publicación digital? ¿O si estás lanzando una nueva revista de acceso abierto y se pregunta en qué enfocarse primero? Este libro gratuito te ayudará a familiarizarte con las estrategias de producción, alojamiento y difusión digital que debe priorizar para llevar su programa de publicación de revistas al siguiente nivel y reducir el tiempo y los costes.

Al final de este eBook sabrás cómo hacerlo:

Desarrollar un proceso de producción de artículos moderno y eficiente

Cumplir con los estándares de indexación del sector y mejorar los resultados de indexación de sus revistas.

Optimizar los sitios web y los artículos de tus revistas para los lectores en línea y los motores de búsqueda

Establecer una política de archivo de contenidos y atenerse a ella

Además, obtendrás una copia de la Lista de comprobación de profesionalización de la publicación de revistas digitales que reúne todas las lecciones de este libro electrónico en una hoja de trabajo procesable.