Entender y combatir el efecto “caja negra” en la comunicación científica

Para contrarrestar el periodismo sensacionalista y acercar al público a las realidades de la investigación, la comunicación científica debe centrarse en el cómo y el por qué de la ciencia, dice el ganador del concurso de periodismo Naturejobs, Lev Tankelevitch.

En ciencia, computación e ingeniería, una caja negra es un dispositivo, sistema u objeto que puede ser visto en términos de sus entradas y salidas (o características de transferencia), sin ningún conocimiento de su funcionamiento interno. Su aplicación es “opaca” (negra). Casi cualquier cosa puede ser referida como una caja negra: un transistor, un algoritmo o el cerebro humano.

Aunque la ciencia está ocurriendo todos los días y en todas partes, la ciencia todavía puede sentirse como una caja negra para el público, en parte porque la mayoría de nosotros obtenemos nuestra información de los medios sociales y de los medios tradicionales. Sólo estamos expuestos a las entradas y salidas seleccionadas por los medios de comunicación y los periodistas. Además, la ciencia y las tecnologías han evolucionado tanto que están cambiando a una velocidad sin precedentes. El hecho de que los medios de comunicación y los periodistas no puedan proporcionar toda la información científica a tiempo también puede causar ambigüedad e insatisfacción entre el público.

La ciencia no es ni debe ser una cadena de descubrimientos impresionantes comunicados a través de artículos de prensa, tweets y correos electrónicos masivos. Más bien, es matizada, evolutiva y a menudo contradictoria. Su propia limitación ha limitado a la ciencia en sí misma, ya que su avance ha fortalecido a la ciencia. Por lo tanto, para que la comunicación de la ciencia funcione, la antropología de la ciencia y la tecnología tiene que aceptar esta complejidad, llevando el método científico, al primer plano de la supervisión del público.

Los neurocientíficos han sido criticados durante mucho tiempo por el público, especialmente las organizaciones de derechos de los animales, por llevar a cabo investigaciones con animales vivos. En particular, para alguien que carece de conocimientos y perspicacia en neurociencias, los informes y revistas publicados por los medios de comunicación pueden ser mucho más conflictivos e intrigantes.

En las últimas décadas, los neurocientíficos han estado usando electrodos, implementados en los cerebros de los objetos, para observar cómo se comportan las neuronas ante diferentes estímulos y cómo una parte particular de nuestro cerebro responde a un hecho específico. Los experimentos realizados hasta ahora nos han ayudado mucho a comprender mejor nuestro cuerpo y cómo se comportan nuestros nervios en la vida cotidiana.

Para los expertos y estudiosos, tales experimentos son totalmente razonables y significativos para hacer descubrimientos. Es mucho más seguro y tiene mucho control sobre los experimentos realizados directamente en seres humanos. Y el uso de electrodos puede producir información más detallada sobre el objeto. El público, sin embargo, no tiene el conocimiento en tal contexto, lo que los hace mucho más vulnerables a la información parcial presentada por los medios de comunicación.

Aunque no es la única, la investigación con animales es una víctima particularmente frecuente del efecto “caja negra”. Esto se debe, al menos en parte, a la renuencia de los científicos a hablar de la investigación con animales, irónicamente debido a la ansiedad por la tergiversación de su trabajo, o incluso a las posibles represalias de los activistas por los derechos de los animales.

La antropología de la ciencia y la tecnología en la nueva era en la que descubrimos el misterio oculto de nuestro propio cuerpo tiene que reconocer el problema al que nos enfrentamos y hacer todo lo posible por romper la “caja negra” en la comunicación entre los científicos y el público para construir un entorno público adecuado para futuros descubrimientos.

¿Qué hacer, entonces? Las visitas virtuales a los laboratorios de animales son una forma directa de promover la transparencia y combatir la ignorancia. Los festivales científicos y otras formas tangibles de participación también son vías clave. Aquí es donde las descripciones abstractas de “lo que hacen los científicos” pueden cobrar vida. Una simple demostración también es muy útil: en un festival reciente, algunos colegas y yo registramos la actividad cerebral eléctrica desde la superficie de la cabeza de los visitantes. La gente se sorprendió tanto por lo informativa y, en última instancia, por lo limitada que es la señal – tales técnicas se utilizan rutinariamente en la investigación neurocientífica con gran éxito, pero deben ser complementadas con grabaciones invasivas en animales. Afortunadamente, nuestra demostración en el festival de ciencias fue una buena oportunidad para conversar sobre estos temas. Los periodistas también pueden encontrar la perspectiva adecuada para discutir el cómo y el por qué de la ciencia.

Con las herramientas adecuadas en el entorno adecuado, pueden surgir conversaciones sobre cómo se hace la ciencia. Todo esto requiere creatividad, tiempo y paciencia, pero sin duda merece la pena si el objetivo es ganarse la confianza del público y abrir la caja negra no sólo a los preocupados y escépticos, sino también a los esperanzados y curiosos.