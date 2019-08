Cuando el público temía que los libros de las bibliotecas pudieran propagar enfermedades mortales a través de los préstamos

When the Public Feared That Library Books Could Spread Deadly Diseases

El 12 de septiembre de 1895, una mujer de Nebraska llamada Jessie Allan murió de tuberculosis. Tales muertes eran comunes a principios del siglo XX, pero el caso de “consumo” de Allan procedía de una fuente inusual. Era bibliotecaria en la Biblioteca Pública de Omaha, y gracias al temor común de la época, la gente se preocupaba de que la enfermedad terminal de Allan pudiera provenir de un libro.

En octubre de 1895 Library Journal, revista de la American Librarians Association publicó un artículo en el que lamentaba la muerte de Jessie Allan : “La muerte de la Srta. Jessie Allan es doblemente triste debido a la excelente reputación que su trabajo le ganó y al afecto agradable que todos los bibliotecarios que la conocieron sintieron por ella, y porque su muerte ha dado lugar a una nueva discusión sobre la posibilidad de infección de enfermedades contagiosas a través de los libros de la biblioteca”

La muerte de Allan ocurrió durante lo que a veces se llama el “gran miedo al libro”. Este miedo, ya casi olvidado, fue un pánico frenético a finales del siglo XIX y principios del XX, ya que los libros contaminados -sobre todo los que se prestaban en las bibliotecas- podían propagar enfermedades mortales. El pánico surgió de “la comprensión pública de las causas de las enfermedades como gérmenes”, dice Annika Mann, profesora de la Universidad Estatal de Arizona y autora de Reading Contagion: The Hazards of Reading in the Age of Print.

A los bibliotecarios les preocupaba que la muerte de Allan, que se convirtió en el punto focal del miedo, disuadiera a la gente de pedir libros prestados y provocara una disminución del apoyo financiero a las bibliotecas públicas.

Y continuaba el artículo “Posiblemente haya algún peligro procedente de esta fuente; ya que el bacilo fue descubierto, se encuentra peligro en lugares hasta ahora insospechados. Pero el mayor peligro, tal vez, es sobreestimar esta fuente de peligro y asustar a la gente para que se ponga nerviosa.”

La preocupación por la propagación de enfermedades mediante el préstamo de libros tendría graves repercusiones en la proliferación y el crecimiento de las bibliotecas. En un momento en que el apoyo financiero a las bibliotecas públicas estaba creciendo en todo el país, las instituciones de préstamo de libros se enfrentaron a un gran desafío debido a la amenaza de la enfermedad.

La enfermedad era común en este período tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Epidemias como la “tuberculosis, la viruela y la escarlatina” estaban cobrando “un terrible precio en las zonas urbanas”, según el artículo del erudito Gerald S. Greenberg de 1988 “Los libros como portadores de enfermedades, 1880-1920“. Para una población que ya estaba al borde de las enfermedades mortales, la idea de que los libros contaminados de la biblioteca pasaran de mano en mano se convirtió en una fuente significativa de ansiedad.

Los libros fueron vistos como posibles vehículos de transmisión de enfermedades por varias razones. En una época en que las bibliotecas públicas eran relativamente nuevas, era fácil preocuparse por quién había manejado un libro por última vez y si podían haber estado enfermos. Los libros que parecían ser benignos podrían ocultar enfermedades que podrían ser desencadenantes “en el acto de abrirlos”, dice Mann. La gente estaba preocupada por las condiciones de salud causadas por “inhalar el polvo de los libros”, escribe Greenberg, y por la posibilidad de “contraer cáncer al entrar en contacto con el tejido maligno que se espera en las páginas”.

El gran miedo al libro alcanzó su punto álgido en el verano de 1879, dice Mann. Ese año, un bibliotecario de Chicago llamado W.F. Poole informó que se le había preguntado si los libros podían transmitir enfermedades. Tras una investigación adicional, Poole localizó a varios médicos que afirmaban tener conocimiento de libros sobre la propagación de enfermedades. La gente en Inglaterra comenzó a hacer la misma pregunta, y la preocupación por los libros enfermos se desarrolló “más o menos al mismo tiempo” en los Estados Unidos y Gran Bretaña, dice Mann.

Una ola de legislación en el Reino Unido intentó atacar el problema. Aunque la Ley de Salud Pública de 1875 no se refería específicamente a los libros de la biblioteca, sí prohibía prestar “trapos de ropa de cama u otras cosas” que hubieran estado expuestas a la infección. La ley se actualizó en 1907 con una referencia explícita a los peligros de la propagación de enfermedades a través del préstamo de libros, y se prohibió a los sospechosos de tener una enfermedad infecciosa el préstamo o la devolución de libros de la biblioteca, con multas de hasta 40 chelines por esos delitos, equivalentes a aproximadamente 200 dólares en la actualidad.

“Si alguna persona sabe que está sufriendo de una enfermedad infecciosa, no debe tomar ningún libro o uso, ni hacer que se tome ningún libro para su uso de ninguna biblioteca pública o circulante“, dice la Sección 59 de la Ley de Enmiendas de las Leyes de Salud Pública de Gran Bretaña de 1907.

En los Estados Unidos, la legislación para prevenir la propagación de epidemias a través del préstamo de libros se dejó en manos de los estados. En todo el país, las ansiedades se “localizaban alrededor de la institución de la biblioteca” y “alrededor del libro”, dice Mann. Los bibliotecarios fueron víctimas del creciente miedo.

En respuesta al pánico, se esperaba que las bibliotecas desinfectaran los libros de los que se sospechaba que eran portadores de enfermedades. Se utilizaron numerosos métodos para desinfectar los libros, incluyendo el mantenimiento de los libros en vapor a partir de “cristales de ácido fénico calentados en un horno” en Sheffield, Inglaterra, y la esterilización mediante una “solución de formaldehído” en Pensilvania, de acuerdo con Greenberg. En Nueva York, los libros se desinfectaron con vapor. Un estudio en Dresde, Alemania, “reveló que las páginas sucias de los libros frotadas con los dedos húmedos producían muchos microbios”.

Un excéntrico experimentador llamado William R. Reinick estaba preocupado por las múltiples supuestas enfermedades y muertes a causa de los libros. Para probar el peligro de contraer enfermedades, Greenberg escribe, expuso a 40 conejillos de indias a páginas de libros contaminados. Según Reinick, los 40 sujetos de prueba murieron. En otros lugares, los experimentos consistieron en dar a los monos un trago de leche en una bandeja de literatura aparentemente contaminada, como escribe Mann en Reading Contagion.

Todos estos experimentos pueden haber sido extremadamente inusuales, pero finalmente llegaron a conclusiones similares: Por pequeño que sea el riesgo de infección de un libro, no se puede descartar por completo.

Los periódicos también se refirieron a los peligros de los libros que propagan enfermedades. Una referencia temprana en el Chicago Daily Tribune del 29 de junio de 1879 menciona que la posibilidad de contraer enfermedades a partir de los libros de la biblioteca es “muy pequeña” pero no se puede descartar por completo. La edición del 12 de noviembre de 1886 del Perrysburg Journal en Ohio enumera los “libros” como uno de los artículos que deben ser retirados de las habitaciones de los enfermos. Ocho días después, otro periódico de Ohio, The Ohio Democrat, declaró abiertamente: “La enfermedad [la escarlatina] se ha propagado a través de bibliotecas circulantes; se han tomado libros ilustrados de allí para entretener al paciente, y han regresado sin ser desinfectados”.

A medida que los periódicos continuaban cubriendo el tema, “el miedo se intensificó”, dice Mann, lo que llevó a una “fobia extrema contra el libro”.

Después de muchas tribulaciones, se impuso el raciocinió. La gente empezó a preguntarse si la infección a través de los libros era una amenaza grave o simplemente una idea que se propagó a través de los temores del público. Después de todo, los bibliotecarios no estaban teniendo tasas de enfermedad más altas en comparación con otras ocupaciones, según Greenberg. Los bibliotecarios comenzaron a abordar el pánico directamente, “tratando de defender la institución”, dice Mann, una actitud caracterizada por “una falta de miedo”.

En Nueva York, los intentos políticos durante la primavera de 1914 de desinfectar en masa los libros fueron desestimados tras las objeciones de la Biblioteca Pública de Nueva York y la amenaza de una “protesta en toda la ciudad”. En otros lugares, el pánico también comenzó a disminuir. Los libros que antes se creía que estaban infectados volvieron a prestarse sin más problemas. En Gran Bretaña, experimento tras experimento de médicos y profesores de higiene informaron que no había casi ninguna posibilidad de contraer una enfermedad a partir de un libro. El pánico estaba llegando a su fin.

El “gran miedo del libro” surgió de una combinación de nuevas teorías sobre la infección y la preocupación entre las clases superiores del concepto de biblioteca pública. Muchos estadounidenses y británicos temían a las bibliotecas porque les proporcionaba fácil acceso a lo que consideraban libros obscenos o subversivos, argumenta Mann. Y mientras que los temores a las enfermedades eran distintos de los temores a los contenidos sediciosos, los “opositores al sistema de bibliotecas públicas” ayudaron a avivar el fuego del miedo a los libros, escribe Greenberg.