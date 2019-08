Los mejores e-readers para tomar prestados libros electrónicos de la biblioteca

The best e-readers to borrow ebooks from the library. GoodEreader

August 22, 2019 By Michael Kozlowski

Ver original

Michael Kozlowski escribe: “En Canadá y Estados Unidos, la gran mayoría de las bibliotecas públicas tienen una colección de libros electrónicos. OverDrive informó que el 95% de todas las bibliotecas ya disponen de una colección de libros digitales para llevar en préstamo también hay otras empresas más pequeñas que están involucradas en este campo, como Hoopla y Bibliotheca. Sin embargo no todos los dispositivos son compatibles con las plataformas de lectura de las bibliotecas. En el caso de España, la plataforma eBiblio es incompatible con el dispositivo Kindle de Amazon, que dispone de un formato propio AZW o Mobi.

Kobo

Kobo Forma, el Kobo Clara HD y el Kobo Aura Edition 2 tienen la funcionalidad Overdrive directamente en el e-reader. Puedes ir al menú de configuración e ingresar el número de tarjeta de biblioteca que permite navegar por la colección de libros electrónicos de las sucursales locales y llevarse en préstamo un título directamente a la biblioteca personal para leerlo. Kobo es la única compañía que tiene este tipo de sistema en sus lectores electrónicos. Solo para Overdrive, que opera en Estados Unidos.

Kimdle Amazon

Para tomar prestados libros electrónicos de la biblioteca pública con la plataforma Overdrive en el Kindle se necesita visitar el sitio web de su sucursal local en el ordenador. Cuando encuentres una novela que quieres leer, hay un campo “Kindle Book”, allí haces clic asocias la cuenta de Amazon con Overdrive. A continuación, puedes enviar el libro electrónico de forma inalámbrica directamente al Kindle. Sin embargo, algunos libros de Kindle, incluyendo muchos libros ilustrados, libros de lectura y novelas gráficas, no son compatibles. Como dijimos anteriormente, hoy por hoy, Kindle

Barnes and Noble

La línea de e-readers Nook tiene soporte para Adobe DRM, lo que significa que se pueden tomar prestados libros electrónicos de las biblioteca públicas. Todo el proceso es menos intuitivo que Amazon o Kobo. Tienes que visitar el sitio web de tu sucursal local y encontrar un libro que quieras pedir prestado. Normalmente hay un botón de descarga EPUB en el que puede hacer clic y descargarlo a tu ordenador. A continuación, debes descargar Adobe Digital Editions y registrar una nueva cuenta. Necesitas introducir esta información de cuenta en el área de configuración de tu Nook e-reader, para que ambos programas tengan el mismo nombre de usuario y contraseña. Conecta tu Nook a tu PC e importa el EPUB que descargaste en ADE y arrástralo a Mis Archivos.

Otros e-readers Android

La mayoría de lectores de Android de Onyx Boox y Boyue tienen instalado Android 6.0 o superior. El proceso es similar a los dispositivos de Barnes and Noble a través de Adobe Digital Editions.