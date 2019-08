¿Podrían los bibliotecarios ayudarnos a combatir las noticias falsas?

Could Public Reference Librarians Help Us Combat Digital Falsehoods?

Kalev Leetaru. Forbes. Aug 20, 2019, 09:45pm

A medida que la sociedad lucha para la mejor manera de combatir la propagación de las falsedades digitales en forma de desinformación y”noticias falsas”, gran parte del énfasis hasta la fecha se ha puesto en la comprobación de los hechos profesionales a escala nacional desde los sitios web. Aunque estos esfuerzos han ayudado a arrojar luz sobre los rumores más virales en línea, su enfoque nacional limita su impacto. Al mismo tiempo, en todo Estados Unidos hay bibliotecas públicas que sirven a sus comunidades locales y que cuentan con bibliotecarios de referencia que se especializan en ayudar a sus usuarios a navegar por el torrente de información actual, haciendo de todo, desde ayudarles a localizar información relevante y de buena reputación hasta realizar investigaciones básicas que proporcionan respuestas basadas en la evidencia que reflejan la mejor información académica y científica disponible. Sólo en 2017, estos bibliotecarios respondieron a más de 240 millones de consultas. ¿Podrían ser la respuesta al actual diluvio de falsedades digitales?

Para las generaciones nacidas en la era digital, las bibliotecas son a menudo consideradas como museos anticuados de una época pasada, casi almacenes que alquilan libros y DVDs físicos. En realidad, lo importante de las bibliotecas no son los documentos, sino de personas. Las bibliotecas han servido durante mucho tiempo como pilares centrales de sus comunidades, han contribuido al entretenimiento y la erudición de las personas, y su personal era capaz de entender las necesidades locales únicas de sus usuarios.

Es un pequeño milagro que en la era digital, como sociedad, tengamos estos increíbles recursos personalizados en nuestras comunidades locales en todo el país, atendidos por nuestros vecinos de al lado que nos conocen por nuestro nombre, pero sin embargo, cada vez con más frecuencia, cuando necesitamos una información, ponemos nuestra confianza en unos extraños globales del otro lado del mundo. ¿Por qué es que hoy nos sentimos más cómodos confiando en un sitio web aleatorio operado por un estafador en un país extranjero que trata de engañarnos con fines de lucro en lugar de recurrir a nuestros propios vecinos que son profesionales capacitados en nuestro propio patio trasero cuyo trabajo es ayudarnos?

¿Por qué la comunidad local ha cedido el paso a la globalización impersonal y qué podría pasar si volvemos a las bibliotecas públicas que ayudaron a construir nuestra nación?

Y lo que es más importante, ¿podrían las bibliotecas públicas y sus bibliotecarios de referencia abrir un nuevo frente en la guerra contra las noticias falsas? En lugar de depender exclusivamente de un pequeño grupo de sitios centralizados de verificación de hechos que se centran principalmente en historias a escala nacional, ¿qué pasaría si las comunidades recurrieran a sus bibliotecas públicas para confirmar o desacreditar las historias que más les importan? Mientras que saber que una historia satírica sobre Bigfoot es falso puede ser importante para un sitio nacional de verificación de hechos, para una comunidad local una pregunta mucho más importante podría girar en torno a un rumor de que una nueva ley estatal acaba de entrar en vigor que cerrará el departamento de bomberos local o si la supertienda local está realmente celebrando un 50% de descuento en la venta el próximo fin de semana o si un proyecto de ley propuesto por el Congreso realmente prohibiría el seguro médico. Este es el tipo de historias que tienen un impacto importante a nivel local en todo el país y que, sin embargo, no son adecuadas para el pequeño número de personal nacional que verifica los datos.

¿Qué pasaría si las bibliotecas se promocionaran a sí mismas como verificadores de datos de la comunidad local, donde los usuarios de las bibliotecas pueden reenviar sus rumores más apremiantes para que sean confirmados o desacreditados? Donde en lugar de simplemente ofrecer una calificación verdadera o falsa, un bibliotecario de referencia guíe al cliente a través de la mejor evidencia disponible. Y lo que es más importante, para las preguntas que no tienen respuestas singulares, los bibliotecarios de referencia pueden ayudar a guiar a los usuarios hacia la respuesta más equitativa y verdadera para que las personas puedan tomar sus propias decisiones.