Pantallas interactivas que convierten cualquier texto en Braille

El Servicio Nacional de Bibliotecas para Ciegos y Discapacitados Físicos (The National Library Service for the Blind and Physically Handicapped) está desarrollando pantallas interactivas que se conectan a teléfonos inteligentes y ordenadores para convertir cuaquier texto a Braille. La tecnología, que se distribuirá dentro de tres a cinco años, contrarresta algunos de los desafíos logísticos de producir y maniobrar grandes volúmenes de Braille. “Este es un verdadero cambio de juego potencial, porque si una persona aprende a leer Braille y tiene cierta aptitud con estos dispositivos, la disponibilidad a la que tendrá acceso aumentará exponencialmente”, dijo Strege. director de servicios bibliotecarios del Braille Institute of America.

Los lectores de pantalla son programas de software que permiten a los usuarios ciegos o con discapacidad visual leer el texto que se muestra en la pantalla del ordenador con un sintetizador de voz o una pantalla en braille. Un lector de pantalla es la interfaz entre el sistema operativo del ordenador, sus aplicaciones y el usuario.