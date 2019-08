Cómo ganar colaboradores e influir en las partes interesadas en el contexto de las bibliotecas universitarias

Stephanie Mikitish, Vanessa Kitzie, Lynn Silipigni Connaway. “Assessing for Alignment: How to Win Collaborators and Influence Stakeholders” En: Shaping the Campus Conversation on Student Learning and Experience. Ohio; OCLC, 2018

Publicado en el libro Shaping the Campus Conversation on Student Learning and Experience, este capítulo informa sobre los hallazgos de un proyecto de agenda de investigación orientado a la acción que analizó cómo las bibliotecas universitarias pueden contribuir al aprendizaje y al éxito de los estudiantes y demostrar estas contribuciones. Las tres fuentes de datos que informaron los hallazgos del informe incluyeron una revisión sustantiva de la literatura publicada entre 2010 y 2016 sobre este tema, incluyendo todos los proyectos del programa ACRL Assessment in Action: Bibliotecas Académicas y Éxito Estudiantil (AiA); entrevistas de grupos focales con administradores de bibliotecas académicas de diversos colegios y universidades; y entrevistas semiestructuradas e individuales con prebosteadores de estas mismas instituciones.

Este capítulo identifica cómo los investigadores y profesionales pueden aprovechar el enfoque de AiA para avanzar en tres áreas prioritarias clave: comunicación, colaboración, y misión y alineación institucional. El capítulo resume estas áreas prioritarias, discute las principales diferencias entre los proyectos de AiA y los que no lo son, y sugiere formas en que el enfoque de AiA puede contribuir a prácticas efectivas e investigar preguntas de investigación seleccionadas del informe. El equipo ha basado estas recomendaciones en el análisis de las entrevistas con los supervisores Estas entrevistas proporcionan a los investigadores y profesionales la perspectiva necesaria de la gestión de la educación superior, que a menudo falta en el trabajo actual.