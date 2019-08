El programa “Un niño, un perro y un buen libro” de la biblioteca deUkiah

Ukiah Library provides man’s best friends: Dogs and books: ‘A Child, A Dog, and A Good Book’ program features therapy dogs. Ukiah Daily Journal, 2019

Hoy en día, los perros juegan un papel muy importante en la vida diaria. Guían a los ciegos, actúan en espectáculos, protegen casas y proporcionan compañía. Ahora, también se utilizan como animales de terapia. Todos los miércoles de 3:30 a 4:30 p.m., los perros van a la Biblioteca Pública de Ukiah. En el evento, “A Child, A Dog, and A Good Book”, anima a los niños a leer con sus familias, acompañados por la cálida compañía de perros bien entrenados, que proporciona el ambiente perfecto para relajarse y crecer.

“Proporcionan una terapia relajante”, dice Laura Mares, propietaria de Halia, un pitbull de 8 años de edad.

De hecho, los dos perros presentes en la sesión del miércoles estuvieron tranquilos y se mostraron cariñosos con los niños. Durante toda la hora, Halia se recostó de espaldas y sonrió mientras recibía atención de emocionados niños y padres. Ella dice que Halia representa el mejor lado de la raza. Todos los perros, argumenta, tienen la capacidad de ser encantadores si se les proporciona una situación hogareña adecuadamente agradable. Mares rescató a Halia cuando tenía 5 años. Tres años después, son inseparables.

Incluso para un perro tan maravilloso como Halia, no fue fácil convertirse en un perro de terapia certificado. Hay varias pruebas a las que el perro debe someterse. Los principales rasgos que deben mostrar son la obediencia y la tolerancia. Es crucial que cualquier perro de terapia pueda seguir las instrucciones básicas, así como soportar manos ansiosas. Según Mares, algunos niños son un poco pesados con los perros, pero eso nunca debe perturbarlos. “Tienen que ser capaces de tolerar ese tipo de cosas sin molestarse”, dice.

Otros aspectos del proceso de certificación del perro incluyen el manejo de sillas de ruedas y andadores. Estas habilidades son muy útiles cuando visitan hogares de ancianos y proporcionan sus servicios allí.

El otro perro presente el miércoles fue Riley, un labrador rojo y somnoliento. Su dueña, Donna Rehm, adoptó específicamente a Riley para entrenarla con fines terapéuticos.

Ambos perros están certificados por la Alliance for Therapy Dogs. Juntos, encuentran personas que necesitan un poco de facilidad y tratan de mejorar su día. Mares y Rehm hacen viajes regulares al hospital, donde consuelan a los pacientes. Mares es psicoterapeuta, así que a veces Halia viene a su oficina. Después de los incendios, ambos perros se sometieron a un entrenamiento de trauma. Luego, pudieron ayudar a los afectados por la devastación. Ahora, ambos animales están tratando de convertirse en voluntarios certificados de Cal Fire.