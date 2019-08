Enseñanza y aprendizaje sin un libro de texto: percepciones de estudiantes de pregrado de recursos educativos abiertos

Hong Lin. Teaching and Learning Without a Textbook: Undergraduate Student Perceptions of Open Educational Resources. International Review of Research in Open and Distributed Learning

Vol. 20 No. 3 (July 2019)

Dado el aumento de los costos de los libros de texto, los estudiantes universitarios esperan cada vez más que las universidades y los instructores ofrezcan alternativas a los libros de texto tradicionales.Una alternativa de libro de texto es usar recursos educativos abiertos (REA). Si bien los REA sin duda ahorran dinero a los estudiantes, la pregunta sigue siendo si la adopción de REA (materiales de instrucción) está alineada con la pedagogía abierta (métodos).

Este estudio investigó las percepciones de 46 estudiantes de pregrado que usaron solo REA en un curso introductorio en una universidad pública estadounidense. Según lo informado por los participantes del estudio, las ventajas de usar REA incluyen el ahorro de costos de los libros de texto, el acceso a materiales REA abundantes y dinámicos, que REA permite el aprendizaje móvil y que REA fomentan el desarrollo de habilidades autodirigidas y pautas de derechos de autor

Los desafíos en opinión delos estudiantes incluyen la falta de un sentido táctil con los REA, conexiones lentas a Internet, instrucciones y orientación poco claras y habilidades de autorregulación insuficientes. Se discutieron las consideraciones de diseño e implementación del curso con REA.