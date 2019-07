León de biblioteca de Michelle Knudsen (Bosque de libros)

La Srta. Plácida, la bibliotecaria jefe, es muy particular en cuanto a las reglas de la biblioteca. No se permite correr. Y tú debes estar callado. Pero cuando un león llega un día a la biblioteca, nadie sabe qué hacer. No hay reglas sobre leones en la biblioteca. Y resulta que este león se adapta muy bien a las visitas a la biblioteca. Sus grandes pies están tranquilos en el piso de la biblioteca. Sirve de cómodo respaldo para los niños en la hora de los cuentos y hace cosas como quitar el polvo de los estantes con su cola. Nunca ruge en la biblioteca, al menos ya no. Pero cuando algo terrible sucede, el león viene rápidamente al rescate de la única manera que conoce. Esta es la historia de un verdadero león de biblioteca, obediente, silencioso y siempre puntual a la hora del cuento. Mientras el león respete las normas (no hay ninguna que impida la entrada de un león en la biblioteca). Hasta que un sorpresivo accidente lo hará rugir, correr y saltarse todas las reglas. Ella, aunque es muy estrcicta, pero termina enseñándole que hay veces en que está bien romper las reglas.

León de biblioteca es un bello álbum ilustrado que habla de la convivencia y el sentido común, de la amistad entre seres muy diversos y su encuentro en el maravilloso mundo de la biblioteca. Un libro que apunta a transformarse en un clásico de la literatura infantil.