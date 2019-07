La tarjeta de la biblioteca de Frank Zappa

Frank Zappa – Library Card

Canción perteneciente al album “Everything Is Healing Nicely” (Todo está curando perfectamente) de Fran Zappa, editado de forma póstuma en diciembre de 1999. Consta de grabaciones extráidas de la preparación del conjunto de música Ensemble Modern para el recital en Alemania que sería editado bajo el nombre de The Yellow Shark (1993). “Library Card” posiblemente no sea exactamente una canción sobre tarjetas de biblioteca. Es algo más siniestro. “Los estudiantes deben llevar la tarjeta en todo momento” sugiere algún tipo de distopía autoritaria propia del espíritu crítico de Zapa, como si la tarjeta de la biblioteca hubiera dejado de ser su pase libre a un mundo de conocimiento, y se hubiera convertido en un medio de control por parte del Estado. ¿Quizás sea una crítica a la educación? ¿De la enseñanza occidental? Demasiado surrealista.

Gran defensor del valor de la biblioteca en una ocasión Zappa dijo: «Abandona la escuela antes de que se pudra tu mente por exponerla a nuestro mediocre sistema educativo. ¡Olvídate del título y ve a una biblioteca y edúcate a ti mismo si tienes las pelotas bien puestas! A algunos de ustedes les gustan los mítines de Pep y los robots de plástico que les dicen qué leer. Olviden que lo mencioné. Esta canción no tiene mensaje. Levántense para el saludo de la bandera». o también su famosa frase “Si quieres echar un polvo, ve a la universidad. Si quieres aprender, ve a la biblioteca”

Letra

Código de barras de la biblioteca, etiqueta PE

El estudiante debe llevar esta tarjeta en todo momento,

Y presentarla cuando le pidan la identificación.

Usted puede ser responsable por cualquier uso no autorizado de esta tarjeta antes de notificar a la oficina de tarjetas usadas.

Por escrito, de posible uso no autorizado por pérdida o robo

Acepto cumplir con todos los reglamentos de la biblioteca

Y asumir la responsabilidad de todo el uso que se haga de esta tarjeta.