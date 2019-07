“Lost In The Library” de Saint Etienne evoca el mundo de las bibliotecas

“Lost In The Library” / Saint Etienne

St. Étienne, es un grupo británico de indie pop formado en 1990 en Londres y compuesto por Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs. Tomaron su nombre del Association Sportive de Saint-Étienne, equipo de fútbol de dicha ciudad francesa.

Lost in the Library es una canción instrumental del grupo de pop dance inglés Saint Etienne de su álbum “The Misadventures of Saint Etienne” (Las desventuras de Saint Etienne) grabado en Japón en 1999. La canción con una base acústica pretende evocar el mundo de conocimientos y de libros. Es una pieza plangente cuyo estado de ánimo es el más relajante posible. Silencioso y calmante. Como la biblioteca.