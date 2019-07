Sexo en la biblioteca en la canción “Young Adult Friction” de The Pains Of Being Pure At Heart

Más sobre Sexo y bibliotecas

El sexo y las bibliotecas en las canciones es un tema recurrente. En su canción “Young Adult Friction”, los indie-poppers de Nueva York “The Pains of Being Pure at Heart” cantan sobre una actividad que tiene lugar en la biblioteca. Los personajes están merodeando por la biblioteca antes de ir a algún lugar a cortejar, o esperan una cita con la bibliotecaria sexy. La letra de “Young Adult Friction” se refiere a “estanterías” y “microficha”, y también hace un juego de palabras con dobles intenciones. El conocimiento de estos términos sobre la biblioteca sugiere que algunos de los miembros de este grupo podrían haber pasado algún tiempo en la sala de lectura de una biblioteca.

Letra

Entre las estanterías de la biblioteca

No es como si alguien se hubiera detenido a ver

Vinimos, se fueron, nuestros cuerpos pasaron

Entre el polvo y la microficha

Los inviernos oscuros te desgastan

Arriba de nuevo para ver el amanecer

Con tu sudadera desgastada

Y la vieja falda de tu madre

Es suficiente para rechazar mis estudios.

Ahora que lo sientes, dices que no es real.

Ahora que lo sientes, dices que no es real.

Nunca pensé que llegaría a la mayoría de edad

Y mucho menos en una página enmohecida

Pon tu espalda en las espinas dorsales

Y dijiste que estaba bien si no había nada más que decir.

Te llevas un caramelo con tu Vicodin.

Algo dulce para olvidarse de él

Si tú sigues tu propio camino, yo puedo seguir mi propio camino.

Y nunca volveremos a hablar de ello.

Ahora que lo sientes, dices que no es real.

No me mires a mí.

No me mires a mí.

No me mires de reojo.

No me mires a mí.

No me mires a mí.

The Pains of Being Pure at Heart – “Young Adult Friction”