La guerra de la ciencia abierta

The war to free science: How librarians, pirates, and funders are liberating the world’s academic research from paywalls. By Brian Resnick and Julia Belluz VOX. Updated Jul 10, 2019, 3:58pm EDT Illustrations by Javier Zarracina

Ver completo

Cómo los bibliotecarios, piratas y financiadores están liberando la investigación académica del mundo de las barreras de pago.

Los 27.500 científicos que trabajan para la Universidad de California generan el 10 por ciento de todos los trabajos de investigación académica publicados en Estados Unidos.

Su universidad los puso recientemente en una situación extraña: A partir del 10 de julio, estos científicos no podrán acceder directamente a muchas de las investigaciones publicadas en el mundo en las que no están involucrados.

Esto se debe a que en febrero, el sistema de la UC -una de las instituciones académicas más grandes del país, que incluye Berkeley, Los Ángeles, Davis y varios otros campus- dejó de suscribirse a Elsevier, el mayor editor de revistas académicas del mundo, con un coste de suscripción de casi 11 millones de dólares al año.

A primera vista, esto parecía un movimiento extraño. ¿Por qué excluir a los estudiantes e investigadores de la investigación académica? De hecho, fue una postura de principios que puede anunciar una revolución en la forma en que se comparte la ciencia en todo el mundo. La Universidad de California decidió que no quiere que el conocimiento científico se encierre detrás de las barreras de pago, y piensa que el costo de la publicación académica se ha salido de control.

Elsevier posee alrededor de 3.000 revistas académicas, y sus artículos representan alrededor del 18 por ciento de toda la producción de investigación mundial. “Son un monopolio y actúan como un monopolio”, dice Jeffrey MacKie-Mason, director de las bibliotecas del campus de la Universidad de California en Berkeley y copresidente del equipo que negoció con el editor. Elsevier obtiene enormes beneficios de sus revistas, generando miles de millones de dólares al año para su empresa matriz RELX.

Esta es una historia que va más allá de las cuotas de suscripción. Se trata de cómo una industria privada ha llegado a dominar las instituciones de la ciencia, y cómo bibliotecarios, académicos e incluso piratas están tratando de recuperar el control.

La Universidad de California no es la única institución que se defiende. “Hay miles de Davids en esta historia”, dice el director de las bibliotecas del campus de la Universidad de California, Davis MacKenzie Smith, quien, al igual que otros bibliotecarios de todo el mundo, ha estado impulsando un acceso más abierto a la ciencia. “Pero sólo son unos cuantos grandes Goliaths.”

De hecho, la industria diseñada para publicar y difundir artículos científicos -empresas como Elsevier y Springer Nature- ha logrado ser increíblemente rentable al obtener gratuitamente una gran cantidad de mano de obra altamente calificada y financiada por los contribuyentes que vende a un precio muy superior al de sus productos.

No se paga a los académicos por las contribuciones de sus artículos a las revistas. Y contrariamente a ello, a menudo tienen que pagar para publicar sus artículos en revistas. Los revisores, los supervisores encargados de asegurarse de que la ciencia publicada en las revistas está a la altura de los estándares, por lo general tampoco son remunerados.

Y hay más: Las instituciones académicas tienen que comprar suscripciones con un precio exorbitante de cientos de miles de dólares cada año para que puedan descargar y leer su propio trabajo y el de otros científicos más allá de la barrera de pago. Lo mismo ocurre con los miembros del público que quieren acceder a la ciencia que han financiado con sus impuestos. Un solo artículo de investigación puede costar 30$. Las revistas de Elsevier pueden costar, individualmente, miles de dólares al año por una suscripción.

Los editores de revistas afirman que la publicación digital tiene unos costes muy elevados y que ellos añaden valor a la publicación: Supervisan y gestionan a los revisores y editores, actúan como guardianes de la calidad y publican un número cada vez mayor de artículos cada año.

Hablamos con ejecutivos tanto de Elsevier como de Springer Nature, y ellos mantienen que sus empresas siguen aportando mucho valor para asegurar la calidad de la investigación académica. Es cierto que estas compañías no son revistas depredadoras, negocios que publican casi cualquier artículo – sin ningún tipo de revisión científica – por una cuota.

En 2018, los ingresos de Elsevier crecieron un 2 por ciento, hasta un total de 3.200 millones de dólares. Gemma Hersh, vicepresidenta senior de política global de Elsevier, dice que el margen de beneficio neto de la compañía fue del 19 por ciento (más del doble del beneficio neto de Netflix).

Pero los críticos, incluyendo a los más comprometidos con el acceso abierto, piensan que el modelo de negocio debe cambiar. “Creo que nos estamos acercando al punto de inflexión, y la industria va a cambiar, al igual que la industria de la música grabada ha cambiado, la industria del cine ha cambiado”, dice MacKie-Mason. “Sé que va a suceder. Sólo quieren proteger sus beneficios y su modelo de negocio tanto como puedan”.

Actuialmente el status quo está cambiando lentamente. Hay un pequeño ejército de personas que ya no aguantan estos abusos. Esta banda dispar de revolucionarios está librando una guerra en el complejo industrial de la industria editorial científica en tres frentes:

Los bibliotecarios y los financiadores de la ciencia están jugando duro para negociar tarifas de suscripción más bajas para las revistas científicas.

Los científicos, cada vez más, se están dando cuenta de que ya no necesitan revistas académicas de pago para publicar. Están encontrando soluciones inteligentes, haciendo que los servicios que ofrecen las revistas sean gratuitos.

Los defensores del acceso abierto, incluidos los piratas de la ciencia, han creado alternativas que liberan artículos de revistas y presionan a los editores para que amplíen el acceso.

Si tienen éxito, la forma enclaustrada y remunerada en que se ha difundido la ciencia durante el siglo pasado podría sufrir una transformación masiva. Las paredes, en otras palabras, podrían caer.

Si caen las barreras de pago, el impacto reverberaría globalmente. Cuando la ciencia está encerrada detrás de las paredes de pago, significa que los pacientes de cáncer no pueden acceder y leer fácilmente la investigación sobre sus condiciones (aunque la investigación a menudo es financiada por los contribuyentes). Cuando los estudiosos no pueden leer las últimas investigaciones, “eso dificulta la investigación que pueden hacer y retrasa el progreso de la humanidad”, dice MacKie-Mason.

Pero hay algo importante que se interpone en el camino de una revolución: científicos obsesionados con el prestigio que siguen publicando en revistas de acceso cerrado. Son como los trabajadores de las carreteras que siguen pagando por construir una infraestructura a la que no pueden acceder libremente. Hasta que eso cambie, las paredes permanecerán intactas.