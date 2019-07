Roles y puestos de trabajo del nuevo bibliotecario en el entorno de la comunicación académica de la ciencia abierta

Pontika, N., 2019. Roles and jobs in the open research scholarly communications environment: analysing job descriptions to predict future trends. LIBER Quarterly, 29(1), pp.1–20. DOI: http://doi.org/10.18352/lq.10282

Durante las dos últimas décadas, las bibliotecas universitarias han redefinido o creado nuevas responsabilidades para el personal. Esto les permitió adaptarse al desarrollo de la comunicación académica y, en consecuencia, ofrecer servicios eficientes a sus usuarios. Los llamamientos mundiales para que los resultados de la investigación sean abiertamente accesibles han cambiado el enfoque institucional, nacional e internacional y su constante evolución ha exigido la creación de nuevos puestos de investigación en las bibliotecas universitarias y de investigación. Este estudio informa sobre los resultados de un análisis de las descripciones de los puestos de trabajo en los servicios de investigación en el entorno de la ciencia abierta, tal y como se anuncian en las bibliotecas universitarias del Reino Unido.

Para ello, se recopilaron anuncios de trabajo relacionados con el acceso abierto, los repositorios y la gestión de datos de investigación entre marzo de 2015 a marzo de 2017. El análisis de los datos mostró que las principales responsabilidades del personal de apoyo a la investigación abierta eran: asegurar y facilitar el cumplimiento de las políticas de acceso abierto de los financiadores, mantener las herramientas que permiten el cumplimiento, crear informes y recopilar estadísticas que miden las tasas de cumplimiento y realizar actividades de enlace continuo con las partes interesadas en la investigación.

Está claro que los servicios sobre gestión de datos abiertos de investigación son un entorno complejo, que requiere una variedad de conjuntos de habilidades generales y específicas, mientras que a menudo un rol puede involucrar más de un área de especialización. Los resultados de este estudio podrían beneficiar a los futuros empleados y a las universidades que desean incorporar las habilidades de ciencia abierta en sus planes de estudio.