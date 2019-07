Las revistas depredadoras llegan a aceptar artículos falsos generados por ordenador

Más sobre Revistas depredadoras

Según informa Scholaryoa, la revista depredadora Journal of Computer Science and Information Technology ha aceptado un artículo falso, generado a propósito por ordenador para comprobar el proceso de revisión científica hecho por la publicación, titulado “Robots No Longer Considered Harmful. (Los robots ya no se consideran dañinos). Los “autores” del artículo son I.P. Freely, Oliver Clothesoff, Jacques Strap, Hugh Jazz y Amanda Huginkiss. Esta es una prueba más de que este tipo de revistas no hace revisión científica y que su único interés es cobrar por publicar simulando ser una revista de prestigio, que no es.

El editor de la revista, teóricamente el American Research Institute for Policy Development (Instituto Americano de Investigación para el Desarrollo de Políticas), menciona al editor jefe de la revista como una tal Dra. Pauline Ratnasingam de la Universidad de Missouri Central.

El editor tiene un sitio web bien hecho y convincente que ha engañado a muchos eruditos para que piensen que es un editor legítimo. El sitio web parece que podría pertenecer al Departamento de Estado o a alguna otra agencia. Sin embargo, no hay un verdadero “instituto” detrás de esta empresa; se trata simplemente de un editor depredador que pretende hacer dinero fácil con investigadores incautos.