Canciones sobre bibliotecas y bibliotecarios.

Viviendo en la era pop 2019/07/26

Hemos dedicado nuestro programa a las canciones que hablan sobre bibliotecas, ya hicimos un programa anterior dedicado a la imagen de las bibliotecas en la música pop. En este segundo programa hemos escuchado algunos temas que elogian la figura de los profesionales de las bibliotecas y la labor de las bibliotecas.. Hemos escuchado a Go-Betweens – “Karen”, The Pains of Being Pure at Heart – “Young Adult Friction”, Mc Poindexter and The Study Crew – “Library rap”, Comet Gain – “Thee Ecstatic Library”, Saint Etienne – “Lost in the Library”, Camera Obscura – “French Navy”, The Magnetic Fields “Swinging London”, Belle and Sebastian -” Wrapped Up In Books”, Velocity Girl – “Lisa Librarian”, Railroad Jerk – “Sweet Librarian”, Frank Zappa – “Library Card”