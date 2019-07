Karen, la bibliotecaria de la canción de The Go-Betweens

Formado en Brisbane, Australia en 1977, The Go-Betweens presentó a los talentos gemelos de los cantautores Robert Forster y Grant McLennan. El grupo lanzó 9 álbumes entre 1981 y 2005. El himno escrito por Forster a una bibliotecaria llamada Karen fue el lado B del primer sencillo del grupo en 1978, Lee Remick. Esta canción es la única que conozco que elogia las habilidades de asesoría de los lectores de bibliotecarios. Forster canta:

Letra completa

“Sólo quiero un poco de afecto, no quiero un poco de sexo callejero, no quiero un tigre de rodillas dobladas, sólo quiero un poco de afecto, sólo quiero un poco de afecto, sólo quiero un poco de afecto, sólo quiero oír voces, Esta chica muy especial, ella trabaja en una biblioteca De pie allí, detrás del mostrador Dispuesta a ayudar a todos con los problemas que se encuentran. Me ayuda a encontrar Hemingway. Me ayuda a encontrar Hemingway. Me ayuda a encontrar Genet. Me ayuda a encontrar Brecht. Me ayuda a encontrar Chandler. Me ayuda a encontrar James Joyce. Siempre hace la elección correcta. No es una reina. No es un ángel. Sólo es una campesina de la aldea. Es mi dios, es mi dios, sí sí sí sí Karen sí sí sí sí sí Karen sí sí sí sí sí sí Oh sí, oh

Y ella está parada allí, en la biblioteca como una monja en una iglesia …. Está ahí sola…. me da algo que no puedo conseguir ahora en ninguna otra parte porque las chicas que veo caminando por la calle son tan malditamente frías, ‘porque deben tener sangre esquimal en sus venas Y la que quiero no la puedo ver, no puedo verla allí, no puedo verla en ninguna parte. Muy bien…. Karen sí sí sí Karen sí sí sí sí sí Karen Karen Karen Karen Karen Karen Karen.”

Go-Betweens (grupo musical)