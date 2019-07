Conferencias depredadoras que utilizan nombres iguales o similares de grandes eventos de manera intencional

More Duplication of Journal Titles and Conference Names by Predatory Publishers Stef Brezgov–

Editoriales depredadoras están organizando conferencias utilizando títulos de nombres de prestigiosas conferencias de manera duplicada o casi duplicada de manera intencional.

Una de las entidades organizadoras de conferencias más prolífica es WASET, que responde al nombre de “World Academy of Science, Engineering and Technology”, pero en realidad no es ninguna academia. En la imagen de arriba, vemos que WASET está celebrando una conferencia en Chicago de la International Conference on Traffic and Transport Psychology (ICTTP). También van celebrar una versión de la falsa conferencia el mes que viene en Osaka.

La verdadera International Conference on Traffic and Transport Psychology se celebrará el próximo año en Brisbane, Qld., Australia, y esta conferencia sólo tiene lugar cada cinco años. Está organizada por el “Centre for Accident Research & Road Safetyb Queensland”. Si este es tu campo de conocimiento, te recomendamos que ignores completamente la conferencia de WASET y te dirijas a Brisbane.

Al Grupo OMICS, es una editorial depredadora de Hyderabad, India, le gusta copiar o imitar los títulos de revistas para engañar a los investigadores y hacerles creer que su imitación de baja calidad es la verdadera. Aquí hay dos ejemplos:

Insight Medical Publishing, también conocido como iMedPub, es un sello de mala calidad que ahora pertenece al Grupo OMICS. Actualmente están lanzando un nuevo título, Journal of Clinical Epigenetics. Su correo electrónico de spam se refiere a él sólo como Epigenetics Clínical, a veces esta es una táctica para engañar a la gente para que crea que la revista spam es Clinical Epigenetics, la revista oficial de la Clinical Epigenetics Society, publicada por BioMed Central.

Taylor & Francis publica Journal of Dual Diagnosis, y OMICS Group ha casi duplicado el título, publicando una revista depredadora que se titula Dual Diagnosis: Open Access. El Grupo OMICS también está organizando una conferencia llamada Dual Diagnosis, y el correo electrónico de spam para esa conferencia está firmado por una persona con un nombre familiar, para hacer creer a los investigadores que esta es la conferencia original.