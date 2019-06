Monografías de acceso abierto: estado de la cuestión

Grimme, Sara; Taylor, Mike; Elliott, Michael A.; Holland, Cathy; Potter, Peter; Watkinson, Charles (2019): The State of Open Monographs, Digital Science, 2019

Este informe aborda la cuestión de cómo integramos y valoramos las monografías en la red académica digital cada vez más abierta. Los expertos de la industria analizan el panorama de las monografías abiertas en 2019, el impacto y el papel de las monografías en el registro académico, el avance hacia el acceso abierto y los matices de la financiación.

El acceso abierto sigue siendo una parte relativamente pequeña de la edición de monografías. A mediados de 2019, el Directory of Open Access Books (DOAB) tenía un total de menos de 20.000 libros en OA. Esto se compara con unas 86.000 monografías que se publican cada año a nivel internacional. Como tal, evaluar el estado actual de la publicación de monografías en acceso abierto es particularmente difícil, aunque sólo sea por el hecho de que el contexto es muy variado y desordenado, incluso más de lo que lo es para la publicación de revistas. Dicho esto, una breve reseña de la publicación de libros de OA en la última década revela algunas tendencias dignas de mención.

En muchos sentidos, el Reino Unido y Europa han encabezado el camino. Dos de los primeros editores de monografías de OA fueron lanzados en Londres en 2008: Open Book Publishers (OBP) y Open Humanities Press (OHP). Ambos han adoptado un modelo de negocio híbrido que se basa en mantener bajos los costos y generar ingresos a través de una combinación de ventas a través de ediciones impresas bajo demanda, subvenciones y donaciones. Ambas siguen estando activos en 2019: el OBP ha publicado más de 100 títulos, mientras que el OHP ha publicado cerca del 50 títulos. Proyecto a los que se les ha unido una nueva generación de editoriales de libros de acceso abierto en el Reino Unido en la última década.

En 2012 Knowledge Unlatched (KU) fue fundada por Frances Pinter como una compañía sin fines de lucro que tiene como objetivo hacer publicación de monografías sostenibles a través de la compra de una biblioteca colectiva modelo. Las bibliotecas de todo el mundo se comprometen a prestar apoyo financiero para “desbloquean” ediciones en Acceso Abierto. Ahora en su 6º año, y expandiéndose después de haber sido vendida en 2016 a El empresario alemán Sven Fund, KU GmbH, tiene más de 1.000 libros y 16 revistas. En mayo de 2019, KU anunció el lanzamiento de la versión beta de la Open Research Library, cuyo objetivo es unir a todos los centros de edición de libros en acceso abierto (OA)

También cabe destacar la publicación en acceso abierto en las redes europeas (OAPEN), una organización sin fines de lucro con sede en los Países Bajos que comenzó en 2008 como proyecto piloto para explorar un modelo de publicación OA sostenible para monografías de Humanidades y Ciencias Sociales en Europa. OAPEN no es una editorial, pero opera con dos plataformas que han sido importantes para la construcción de un sistema abierto de infraestructura: OAPEN Library, y el repositorio central que aloja DOAB,

En América del Norte, la publicación abierta de monografías ha tardado más tiempo en llegar. Las pocas iniciativas que se han desarrollado hasta ahora se han basado en lo que Raym Crow ha llamado a un “enfoque del lado de la oferta” para la financiación, y son las siguientes: Punctum Books (2011) y Lever Press (2016), ambas dependen de la financiación de las bibliotecas y los consorcios de la UNESCO. La iniciativa Luminos de la University of California Press (2015) que tiene por objetivoo adoptar un modelo de negocio “El autor paga” modificado en el que UC Press y sus bibliotecas asociadas absorben parte de los costos, mientras que se espera que los autores financien el resto a través de sus instituciones. Punctum ha publicado más de 200 libros de OA desde 2011.

TOME (Toward an Open Monograph Ecosystem), que se lanzó en 2016, ha abordado el problema a través de un enfoque colaborativo que agrupa a múltiples organizaciones nacionales: Association of American Universities, Association of University Presses (AUPresses), y Association of Research Libraries. TOME es un proyecto piloto en el que las instituciones participantes acuerdan financiar un número determinado de monografías – tres por año en un período de cinco años. Más de 60 universidades han acordado aceptar subvenciones de acuerdo con las condiciones de la iniciativa. El las primeras ocho monografías de TOME fueron publicadas en 2018 y a principios de 2019 por seis editoriales universitarias diferentes, con más de 30 títulos en preparación.

TOME se basa en programas de publicación de acceso abierto que se han iniciado en varias editoriales universitarias norteamericanas. Estos incluyen programas de publicación de acceso totalmente abierto en editoriales universitarias como Athabasca y Amherst, así como programas de acceso abierto en prensas como Cornell, Michigan, MIT, Penn State, Virginia y University of North Texas, por nombrar sólo algunos.

Entre las iniciativas más recientes de OA se encuentra Sustainable History Monograph Pilot (SHMP), un proyecto financiado por la fundación Andrew W. Mellon que se centra en monografías de la agricultura biológica. en una sola disciplina académica; historia. SHMP reúne a Longleaf Services, un proveedor de servicios editoriales sin fines de lucro propiedad del University of North Carolina Press, y 20 editoriales universitarias que tienen como acuerdo participar en las fases iniciales del proyecto piloto. Una meta declarada de SHMP es mostrar que las monografías pueden ser publicadas con éxito con subsidios tan bajos como son los de 7.000 dólares que cuesta publicar una monografía.

Otros editores, entre los que se incluyen varias editoriales universitarias, han recibido subvenciones utilizadas del programa Humanities Open Book apoyadas conjuntamente por el Fondo Nacional para las Humanidades y la Fundación Andrew W. Mellon para que los títulos de la lista de reserva estén disponibles en acceso abierto. Más de 2.500 libros se han publicado en acceso abierto a través del programa de subvenciones de cuatro años que terminó en 2019.