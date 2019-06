¿Qué acciones estratégicas deben adoptar las bibliotecas universitarias para que la comunicación científica sea más abierta y equitativa?

Maron and Rebecca Kennison (eds.) “Open and Equitable Scholarly Communcations: Creating a More Inclusive Future”. Chicago, Illinois : ACRL, 2019

Texto completo

¿Cómo debería ser el entorno de comunicación académica? ¿Qué cuestiones estratégicas de investigación deben seguir las bibliotecas universitarias? ¿Cómo se pueden eliminar las barreras de acceso a los servicios, espacios y recursos?

ACRL tiene el compromiso de acelerar la transición a un sistema de investigación más abierto a través de la educación, la promoción política, la formación de coaliciones. Estos y otros temas se abordan en la nueva agenda de investigación de la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación (ACRL), “Open and Equitable Scholarly Communcations: Creating a More Inclusive Future”, publicada la semana pasada. La agenda fue desarrollada a lo largo de un año por Research and Scholarly Environment Committee, ReSEC de ACRL con un alto grado de participación de la comunidad académica, incluyendo personal bibliotecario de primera línea, individuos con discapacidades y personas de grupos raciales y étnicos subrepresentados.

Durante muchos años, académicos y bibliotecarios universitarios han trabajado para acelerar la transición a sistemas de investigación más abiertos y equitativos. Si bien se han logrado avances significativos, persisten las barreras. La Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación (ACRL) busca estimular nuevos avances a través de esta agenda de investigación orientada a la acción, que está diseñada para proporcionar información práctica para el mundo académico; en ella se incluyen las perspectivas de las comunidades históricamente subrepresentadas a fin de ampliar la comprensión de la profesión de los entornos de investigación y los sistemas de comunicación académica.

A través de entrevistas, grupos focales, talleres y una encuesta en línea, más de 1.000 miembros de la comunidad de ACRL se ofrecen ideas y experiencias para dar forma a esta agenda de investigación agenda. Este documento recomienda algunas prácticas para orientar la comunicación académica y la investigación a un entorno más abierto, inclusivo y equitativo.

La agenda de investigación está organizada en tres conceptos principales: personas, contenidos y sistemas; y en cada uno de ellos las estrategias prioritarias se orientan a varios ámbitos de investigación específicos que deben abordarse.

La sección sobre Personas aborda la diversidad y la inclusión desde varias direcciones.

– Adoptar la diversidad y la inclusión aborda formas de entender mejor y mejorar el éxito de aquellos que trabajan en bibliotecas universitarias en funciones de comunicación académica. También exige una mayor claridad y un mayor reconocimiento de la gama de funciones y aptitudes de quienes se dedican a la labor de comunicación académica.

– Mejora de la vida laboral de las personas involucradas en la comunicación científica, se exploran los incentivos necesarias para que la gente cambie su comportamiento y participe en nuevos modelos abiertos de comunicación académica. En esta sección también se destacan los desafíos que se presentan cuando la mano de obra requerida para producir los nuevos trabajos se compensa de manera informal.

– El aumento de la conciencia sobre los derechos de los creadores pone de relieve la necesidad de comprender los derechos y responsabilidades de los creadores, ya sea que eso signifique educar a los autores en la gestión de sus derechos intelectuales. o el desarrollo de un enfoque más matizado de los contenidos “abiertos” que respete la privacidad de aquellos cuyas ideas, imágenes o cultura están siendo discutidas.

La sección sobre el Contenido reconoce la oportunidad de una mayor inclusión y apertura, dadas las muchas maneras en que se crean, recolectan y evalúan los materiales.

– Rethinking What “Counts” pide a los investigadores que consideren las formas en que se asigna valor a los materiales académicos, particularmente en lo que se refiere a las decisiones de promoción, retención y permanencia en el cargo, y que consideren el papel que podrían desempeñar los bibliotecarios para influir en los esfuerzos que se están llevando a cabo para perfeccionarlos. En esta sección también se sugieren vías de investigación para comprender mejor el sesgo implícito y explícito que puede operar en las tareas de evaluación de los investigadores y su trabajo, especialmente cuando proceden de comunidades o zonas geográficas insuficientemente representadas.

– Creación de colecciones más representativas y abiertas) subraya la necesidad de seguir evaluando la creación de colecciones para garantizar la diversidad de los materiales creados y adquiridos, y revisar las disposiciones sobre derechos de autor excesivamente restrictivas que limitan el acceso.

La sección sobre Sistemas identifica varias vías a explorar, cada una de las cuales representa un tipo diferente de sistema que de la comunicación científica.

– El apoyo a la infraestructura tecnológica que es sostenible explora el apoyo necesario para mantener la sostenibilidad. y la creciente importancia de los datos y la gestión de datos en el ámbito académico. flujo de trabajo de comunicaciones.

– Crear sistemas que permitan un mayor acceso a más personas analiza los sistemas que alientan y fomentan facilitar un mayor acceso a los usuarios, ya sea mediante la atención a discapacidades específicas o mediante un enfoque renovado y proactivo en la construcción de una comprensión profunda de las necesidades de los usuarios, la creación de nuevos productos y la importancia de las partes interesadas.

– Building Mission-Aligned Organizational and Financial Systems ofrece sugerencias para nuevas investigaciones sobre los modelos financieros que apoyan las comunicaciones académicas, destacando específicamente la actual interés en la infraestructura de propiedad de la comunidad académica.

– Impulsar la innovación en las bibliotecas universitarias reconoce que para que las nuevas ideas se afiancen, las propias organizaciones tendrán que tomar medidas activas para comprender los entornos que crean que pueden fomentar (u obstaculizar) la innovación y el cambio.

Para cada una de estas áreas de investigación, este informe presenta una visión general del tema, destacando las áreas de progreso y las acciones prácticas que las bibliotecas pueden llevar a cabo, así como las líneas específicas de investigación, cada una de las cuales incluye preguntas de investigación que ayudarían a avanzar en la comprensión y la resolución de problemas en torno a ese tema. Finalmente, cada área ofrece una sugerencia ilustrativa para un proyecto de investigación real, sugiriendo un marco y una metodología que podría utilizarse.

Junto al informe hay extensos apéndices, incluyendo un ensayo sobre temas de justicia social en la comunicación académicas que han sido utilizados para la elaboración de la agenda, los resultados de la encuesta en línea y una lista anotada de lecturas recomendadas.

Los temas aquí expuestos son de gran interés para la comunidad bibliotecaria universitaria en general, y la ACRL insta a los miembros, cualquiera que sea su función, a participar en la realización de las acciones necesarias para desarrollar un sistema más abierto, inclusivo y equitativo.