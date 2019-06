El teléfono móvil se consolida como la principal manera de conectarse a Internet

«Mobile Technology and Home Broadband 2019». Washington D.C.: Pew Research Center, 2019

El 37% de los estadounidenses ahora se conectan en línea principalmente a través de un teléfono inteligente, y estos dispositivos se citan cada vez más como una razón para no tener una conexión a Internet de alta velocidad en casa. Estas tendencias son parte de un cambio más amplio hacia la tecnología móvil que ha cambiado la forma en que la gente hace todo, desde obtener noticias hasta solicitar empleo.

Estos son algunos de los hallazgos clave de la encuesta telefónica del Pew Research Center a 1,502 adultos estadounidenses realizada del 8 de enero al 7 de febrero de 2019.

Debido a que la proporción de estadounidenses que dicen tener un teléfono inteligente ha aumentado drásticamente en la última década -del 35% en 2011 al 81% en 2019-, una nueva encuesta del Pew Research Center revela que la forma en que muchas personas eligen conectarse en línea es marcadamente diferente a la de años anteriores.

Hoy en día, el 37% de los adultos estadounidenses dicen que utilizan principalmente un teléfono inteligente cuando acceden a Internet. Esta proporción casi se ha duplicado desde 2013, cuando el Centro formuló por última vez esta pregunta. En ese momento, el 19% de los estadounidenses nombraron su teléfono inteligente como su principal dispositivo para conectarse a Internet

Los más jóvenes son especialmente inclinados a utilizar sus teléfonos cuando se conectan a Internet. El 58% de los jóvenes de 18 a 29 años dicen que en su mayoría se conectan a Internet a través de un teléfono inteligente, frente al 41% en 2013. Sin embargo, este crecimiento es evidente en todos los grupos de edad. Por ejemplo, la proporción de adultos de entre 30 y 49 años que dicen que utilizan principalmente un teléfono inteligente para conectarse en línea casi se ha duplicado, del 24% en 2013 al 47% en la actualidad.

De hecho, los dispositivos móviles no sólo se utilizan más a menudo para conectarse a Internet, sino que algunos estadounidenses están renunciando por completo a la banda ancha tradicional en casa en favor de su teléfono inteligente. La mayoría de los adultos dicen que se suscriben a la banda ancha en casa, pero alrededor de uno de cada cuatro (27%) no lo hacen. Y cada vez son más las personas que no se adhieren a estos servicios que citan su teléfono móvil como una razón para no suscribirse a ellos.

Entre los usuarios que no utilizan banda ancha, el 45% dice que no tienen banda ancha en casa porque su teléfono inteligente les permite hacer todo lo que necesitan hacer en línea, en comparación con el 27% en 2015. Al mismo tiempo, la proporción de usuarios que no disponen de banda ancha que afirman que su smartphone es la razón más importante para no tener una conexión a Internet de alta velocidad en el lugar donde viven, que casi se ha duplicado en el mismo período de tiempo (del 12% al 23%). Y aunque la asequibilidad sigue siendo una barrera comúnmente citada, la proporción de usuarios que no adoptan la banda ancha que dicen que el costo de una suscripción mensual es la razón más importante para no tener estos servicios ha caído del 33% en 2015 al 21% en la actualidad. Además, el 80% de estos usuarios que no tienen banda ancha dicen que no están interesados en obtener conexiones de alta velocidad en casa.

Estos patrones subrayan la dependencia que una minoría de estadounidenses tiene de su teléfono inteligente para el acceso a Internet. Alrededor del 17% de los adultos estadounidenses son “usuarios de Internet sólo por teléfono inteligente”, lo que significa que informan tener un teléfono inteligente pero no tienen una conexión a Internet de alta velocidad tradicional en el lugar donde viven. Esta proporción se ha duplicado aproximadamente desde 2013, cuando el 8% de los adultos entraron en esta categoría.